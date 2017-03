Österreich vertraut auf seine Handwerker!

Scheichelbauer-Schuster: Menschen honorieren Leistungen der Betriebe

Wien (OTS) - „Top Leistungen, Qualität, Service und Qualifikation zahlen sich aus. Österreich vertraut auf seine Handwerksbetriebe, das zeigt die aktuelle Erhebung des Global Trust Reports 2017. In der Österreich-Auswertung stehen die Handwerksbetriebe heuer wieder an der Spitze. Ich freue mich sehr, dass unsere Handwerker dieses Ranking wieder anführen, denn es ist ein enormer Vertrauensbeweis der Kunden und ein starkes Zeichen, wie sehr die Leistungen unserer Betriebe aber auch die Werte, für die unsere Betriebe stehen, von der Bevölkerung honoriert werden“, freut sich die Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, Renate Scheichelbauer-Schuster.

Alle zwei Jahre erhebt die GfK weltweit, wem die Menschen vertrauen. Befragungsthemen sind Fragen nach dem Vertrauen in Institutionen und Branchen. Gegenüber der zuletzt durchgeführten Erhebung 2015 legten die Handwerker noch um fünf Prozent zu.

„Handwerksbetriebe sind wichtige Partner in den Regionen, sie bieten sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze und haben Handschlagqualität. Ich möchte unseren Handwerkern danken, dass sie tagtäglich in ihren Betrieben mit vollem Einsatz Top-Leistungen bringen. Ich möchte aber auch unseren Kunden danken, die auf die Maßarbeit und das Können unserer Betriebe vertrauen“, so Scheichelbauer-Schuster abschließend. (PWK225/us)

Die Studie finden Sie unter:

http://www.gfk-verein.org/forschung/studien/studienuebersicht/2017-global-trust-report

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Mag. Ulrike Sangeorzan-Sporer

T:(+43) 0590 900-4161, F:(+43) 0590 900-263

ulrike.sangeorzan-sporer @ wko.at

http://wko.at/Presse