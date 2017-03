Juraczka/Keri: Neues ÖAMTC-Hauptquartier bringt Mehrwert für die Landstraße und für ganz Wien

800 Arbeitsplätze und architektonisch spektakuläres Gebäude sind ein Plus für Bezirk und Stadt

Wien (OTS) - Der ÖAMTC eröffnete heute hochoffiziell seine neue und moderne Zentrale in der Baumgasse im dritten Wiener Gemeindebezirk. Fünf bisherige Standorte wurden auf dem 27.000 Quadratmeter großen Grundstück zusammengeführt. Neben Büroräumlichkeiten werden an dem Standort sämtliche Dienstleistungen wie eine Service Station für Mitglieder angeboten. Unter anderem ist auch ein Hubschrauberlandeplatz für den Christophorus 9 errichtet worden. "Insgesamt finden 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz nunmehr im 3. Bezirk. Die ÖVP Landstraße begrüßt das ausdrücklich und heißt die gelben Engel in ihrem neuen, architektonisch beeindruckendem Gebäude herzlich willkommen! Wir haben die Ansiedelung immer befürwortet und wir freuen uns über das spektakuläre Ergebnis", so der Landstraßer ÖVP Klubobmann Georg Keri und sein ÖVP Bezirksratskollege Ernst Tauschmann unisono.

"Das neue Hauptquartier schafft wichtige Arbeitsplätze, die wir in Wien bekanntlich dringend benötigen. Und während die Stadt Wien in Zusammenhang mit der Stadtplanung stets recht einfallslos ist, ist dem ÖAMTC hier ein Bau mit imposanter und innovativer Architektur gelungen, der nebenbei bemerkt innerhalb kürzester Zeit, nämlich schon nach eineinhalb Jahren fertig gestellt wurde", so ÖVP Wien Klubobmann Manfred Juraczka.

"Man muss froh und dankbar sein, dass sich ein renommiertes Unternehmen, wie der ÖAMTC im Bezirk nieder lässt, das noch dazu zu einem großen Teil die Hilfe bzw. Nothilfe zum Unternehmenszweck hat!", so Keri und Tauschmann weiter. Abschließend erwähnt sei auch, dass sich die Landstraßer Grünen in der Planungsphase gegen die neue Unternehmenszentrale des Mobilitätsklubs ausgesprochen haben!

