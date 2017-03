Goldene Schallplatte für Wolfgang Ambros LIVE Album um 37.000 Euro auf willhaben erhältlich

Die Austropop-Legende feiert diesen Sonntag ihren 65. Geburtstag

Wien (OTS) - Eine Goldene Schallplatte für das 1979 erschienene Ambros Album LIVE wird derzeit um 37.000 Euro auf willhaben zum Verkauf angeboten. Mit der Auszeichnung wurde laut dem Verkäufer der Erfolg des Doppelalbums „Live …auf ana langen finstern Strassn“ von Wolfgang Ambros in den 1980ern gewürdigt. Der Titel erschien unter dem Label Bellaphon und umfasst unter anderem jene Hits, die in den Siebzigern zu seinem Durchbruch führten: Es lebe der Zentralfriedhof, Schaffnerlos, Da Hofa, Zwickt‘s mi, Schifoarn, und viele mehr.

Wolfgang Ambros zählt zu den bedeutendsten österreichischen Musikern und gilt mitunter als einer der Begründer des Austropops. Aktuell tourt er mit ausverkauften Konzerten durch Deutschland und Österreich. Diesen Sonntag, 19. März 2017, wird er fünfundsechzig Jahre alt.

Eine Goldene Schallplatte ist in der Musikindustrie ein Preis, der hohe Verkaufszahlen von Ton- und Bildtonträgern würdigt, wobei alle Formate wie CD, LP, DVD und auch Downloads dazu gezählt werden. Die Vergabe erfolgt heutzutage über die Landesstellen der International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). Im Rahmen einer anerkannten Auszeichnung können mehrere Exemplare des gerahmten, vergoldeten Vinyls an mitwirkende Produzenten, Musiker und Komponisten vergeben werden.

Hier geht’s zur Anzeige: https://goo.gl/uwVN0P

