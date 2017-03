Markenzeichen Gesundheit: Gütesiegel für 26 steirische Betriebe

Die Steiermärkische Gebietskrankenkasse und der Fonds Gesundes Österreich zeichneten gestern 26 Unternehmen mit dem Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung aus.

Graz (OTS) - Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) zählt zu den wichtigsten Aktivitäten, um das Entstehen von Krankheiten am Arbeitsplatz zu verhindern. Nach anfänglicher Skepsis steht die Effizienz von BGF längst außer Frage: Gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich im Job wohler, werden seltener krank, sind motivierter und erbringen bessere Leistungen. Gut und nachhaltig umgesetzte BGF-Programme machen sich also doppelt und dreifach bezahlt: Jeder investierte Euro fließt mindestens dreifach als Gewinn in die Firmenkasse zurück, entlastet das Sozialsystem - und fördert vor allem die Gesundheit der Beschäftigten.

Gestern wurden in den Räumlichkeiten der STGKK 26 steirische Betriebe mit dem begehrten BGF-Gütesiegel ausgezeichnet. Den Vogel schossen dabei Sappi Austria mit Sitz in Gratkorn sowie die Steiermärkische Sparkasse ab: Beide Unternehmen erhielten das BGF-Gütesiegel bereits zum fünften Mal!

Die Gütesiegel wurden von STGKK-Obfrau Verena Nussbaum, STGKK-Generaldirektorin Andrea Hirschenberger und Gert Lang (Fonds Gesundes Österreich) übergeben. Die Zuerkennung der Auszeichnung ist von der Erfüllung strenger Qualitätskriterien abhängig. „Wir müssen alles unternehmen, damit Arbeit nicht krank macht. Betriebliche Gesundheitsförderung bietet wirksame und gut erprobte Strategien an, um die Gesundheit der Beschäftigten zu fördern und nachhaltig zu schützen“, erklärten Nussbaum und Hirschenberger das seit zwölf Jahren bestehende Engagement der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse, die damit zu den BGF-Pionieren in der Steiermark zählt.

Bislang haben rund 80.000 Beschäftigte in 220 BGF-Partnerbetrieben der STGKK von vielfältigen Gesundheitsförderungsmaßnahmen profitiert.

Erstverleihungen

ISOP – Innovative Sozialprojekte, Graz

Kathrin Grundner Fassaden & Putze, Graz

Lehrlingshäuser der Wirtschaftskammer Steiermark

Neuson Hydrotec, Kleinlobming

qpunkt GmbH, Hart bei Graz

Schäcke Elektrogroßhandel, Graz

Stadlmann Tec, Graz-Seiersberg

Tagesmütter Graz-Steiermark

voestalpine Böhler Welding Austria, Kapfenberg

WIKI Gruppe, Graz

Erste Wiederverleihung

Caritas der Diözese Graz-Seckau

Fritz Jeitler Futtermittel, Kirchberg/Raab

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark

research-team, Jiménez-Schmon-Höfer GmbH, Graz

Siemens AG Österreich Transformers, Weiz

Stadtgemeinde Leoben

Taucher GmbH, Eggersdorf

Thermalquelle Loipersdorf

Zweite Wiederverleihung

Lehrwerkstätte der Siemens AG, Graz

Stadt Graz

Stahl Judenburg GmbH

Dritte Wiederverleihung

Eurotransline Holding, Leibnitz

Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz

Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft, LKH Weiz

Vierte Wiederverleihung

Sappi Austria, Gratkorn

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG

