RK-Terminvorschau vom 20. MÄRZ bis 31. MÄRZ 2017

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom 20. MÄRZ bis 31. MÄRZ 2017 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN):

MONTAG, 20. MÄRZ 18.00 Uhr, Info-Abend zur Parkraumbewirtschaftung in Simmering (Amtshaus, 11., Enkplatz 2, Festsaal) DIENSTAG, 21. MÄRZ 10.00 Uhr, Tradtionelle Eröffnung der Gast- und Schanigärten mit Bgm. Michael Häupl und Wirtschaftskammer-Wien-Präsident Walter Ruck (Café Diglas, 1., Schottengasse 2) MITTWOCH, 22. MÄRZ 10.00 Uhr, Pressetermin anl. Eröffnung der Wien-Energie Erlebniswelt mit StRin Ulli Sima, Wiener-Stadtwerke- Vorstandsdirektor Peter Weinelt und Wien-Energie- Geschäftsführer Michael Strebl (Wien Energie Erlebniswelt, 9., Spittelauer Lände 45) 10.00 Uhr, Pressekonferenz anl. Ausstellungs-Eröffnung „Edward Burtynsky. Wasser“ mit u.a. Kunst-Haus-Wien-Direktorin Bettina Leidl (Kunst Haus Wien, 3., Untere Weißgerberstraße 13) 10.30 Uhr, Pressegespräch „Wiener Tagungs-Bilanz“ 2016 mit u.a. StRin Renate Brauner, Wien-Tourismus-Direktor Norbert Kettner (1., Petersplatz 7, Rooftop-Lounge der Erste Bank) 18.00 Uhr, Eröffnung „Newrozempfang 2017“ mit StR Jürgen Czernohorszky (Rathauskeller, Grinzinger Saal) 18.00 Uhr, Info-Abend zur Parkraumbewirtschaftung in Simmering (Restaurant Zentral, 11., Simmeringer Hauptstraße 347) DONNERSTAG, 23. MÄRZ Ab 09.00 Uhr, Klubtagung des Rathausklubs der SPÖ (Colosseum XXI, 21., Sebastian-Kohl-Gasse 3-9) Akkreditierung erforderlich: events.spw.at/klubtagung 19.00 Uhr, Wiener Innovationsgespräche „…aber die Leute stellen ja alles ins Netz“ (Hauptbücherei – Büchereien Wien, 7., Urban-Loritz-Platz 2A) FREITAG, 24. MÄRZ Ab 09.00 Uhr, Klubtagung des Rathausklubs der SPÖ (Colosseum XXI, 21., Sebastian-Kohl-Gasse 3-9) Akkreditierung erforderlich: events.spw.at/klubtagung MITTWOCH, 29. MÄRZ 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Helmuth Niederle sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Robert Mirzoyan durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 18.00 Uhr, Wiener Vorlesung „Wien und Bratislava“ u.a. mit dem Leiter der Wiener Vorlesungen Hubert Christian Ehalt (Österreichisches Kulturforum Bratislava, Adresse: Hodzovo namestie 1A, SK 811 06 Bratislava)

(Schluss) sep

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

www.wien.gv.at/rk