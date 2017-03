"Fashion and more"

Starfotografin Inge Prader bei Dr. Zahedi

Wien (OTS) - Gestern 16.03.2017 fand in den noblen Räumen der Ordination Dr. Mehdi Zahedi im Palais Principe am Hohen Markt 12 die Präsentation der Arbeiten von Inge Prader statt. Ausgewählte Gäste, darunter Lifeball-Organisator Gery Keszler, Jazz- und Soulsängerin Doretta Carter, Schauspielerin Michou Friesz, Netzwerker Ali Rahimi und viele andere feierten die Fotografin und Ihre Werke in der Ordination von Zahnarzt und Kieferchirurg Dr. Mehdi Zahedi. Neben Ihrer Arbeit für große Werbekampagnen und internationale Modelabels wie Jean Paul Gaultier oder Joop, sind auch eindrucksvolle Porträts von Celebrities zu sehen, darunter Anna Netrebko, Dennis Hopper oder Manfred Deix. Carl Aigner, Künstlerischer Leiter des Museums Niederösterreich und Gründungsherausgeber der Fotozeitschrift Eikon hielt die Laudatio auf Inge Prader und outete den Gastgeber und Zahnarzt Dr. Mehdi Zahedi als leidenschaftlichen Hobby-Fotografen und Kunstliebhaber.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/8962

