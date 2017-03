Blumengärten und Zoo Hirschstetten starten in den Frühling!

Mehr als 50 verschiedene Tierarten tummeln sich im Zoo und den Blumengärten Hirschstetten und begrüßen den Frühling

Wien (OTS) - Artenschutz, Umweltbildung, Forschung und Erholung – das sind die Ziele und Aufgaben des Zoos Hirschstetten. Inmitten einer herrlichen Gartenlandschaft sind die Tiere in großzügigen Anlagen, Freigehegen oder im Palmenhaus untergebracht. „Der Tierbestand ist über die Jahre immer mehr gewachsen und so ist der Zoo heute, bei freiem Eintritt, auch eine wichtige Aufklärungs- und Informationseinrichtung für die Bevölkerung. Ich lade alle Wienerinnen und Wiener ein, diese Tierwelt auch einmal persönlich kennen zu lernen“, so Umweltstadträtin Ulli Sima. „Der Zoo Hirschstetten hat sich einerseits als Schaubetrieb und andererseits als wichtiger Ort für den Schutz gefährdeter heimischer Tierarten mehr als bewährt“, ergänzt Stadtgartendirektor Rainer Weisgram.

Umwelt- und Artenschutz geht uns alle an

Gerade im Frühling sind die Blumengärten und der Zoo Hirschstetten ein tolles Ausflugsziel für die ganze Familie. Neben den frisch erblühten Frühlingsblumen und den vielen Tierbabys die im Frühjahr das Licht der Welt erblicken, gibt es auch tolle Bildungsangebote. Im Rahmen des Umweltbildungsprogrammes EULE bietet der Zoo Hirschstetten für Kinder und Jugendliche eine Vielzahl an Workshops und Führungen an, um das Wissen über heimische Tierarten zu vertiefen. Ziel ist es, das sich jungen Menschen, aber natürlich auch Erwachsene mit der Frage des Tier- und Naturschutzes auseinander setzen.

Habichtskauz: die seltene Waldeule kehrt zurück

Seit zehn Jahren unterstützt das Zoo-Team das Habichtskauz-Projekt „Wiederansiedelung in Österreich“. Die Vögel waren bereits gänzlich aus den heimischen Wäldern verschwunden. In den letzten Jahren konnten schon mehrere Jungkäuze aus dem Zoo Hirschstetten im Biosphärenpark Wiener Wald und in den Wäldern des Wildnisgebiets Dürrenstein in Niederösterreich freigelassen werden.

Exoten im Palmenhaus

Im 700 m² großen Palmenhaus finden BesucherInnen die Vielfalt und Schönheit zahlreicher exotischer Pflanzen und Tierarten, darunter Reptilien, Vögel, Amphibien, wirbellose Tierarten und kleinere Säugetiere.

Die Blumengärten Hirschstetten

Die Blumengärten Hirschstetten sind die gärtnerische Wohlfühloase der Wiener Stadtgärten. Sie setzen sich aus einer Vielzahl verschiedener Themengärten zusammen. Diese bilden nicht nur einen abwechslungsreichen Park zum Entspannen, sondern liefern auch die eine oder andere Gestaltungsidee für den eigenen Garten. Auf einem Gelände von 60.000 m2 können sich die Besucherinnen und Besucher in (Pflanzen-) Welten entführen lassen – vom Mexikanischen, über den Indischen und Englischen Garten bis hin zum Urzeit-Garten. Andererseits bezaubern das Bienenhaus, der Schildkrötengarten, das Palmenhaus oder der Vogellehrpfad mit einer faszinierenden Tierwelt.

Turm der Artenvielfalt – Lebensraum für 100 Tierarten

Der "Turm der Artenvielfalt" ist ein in Etagen gebauter Holzturm, der auf nur einem Quadratmeter Grundfläche, Lebensraum für mehr als 100 Tierarten bietet. Der Turm besteht aus mehreren, aufeinanderfolgenden und mit unterschiedlichsten Materialien befüllten Etagen. Dabei wurden die Bedürfnisse der verschiedenen Tierarten berücksichtigt (u.a. für Insekten, Säugetiere, Vögel und Reptilien).

Spielend lernen am Insektenspielplatz

Am 2.000 m2 „Insektenspielplatz“ lernen kleine Naturfreundinnen und -freunde auf spielerische Art Insekten kennen. Zum Austoben gibt es zum Beispiel eine Heuschrecken-Rutsche, eine Bienen-Wippe und Spinnen-Kletternetz. Dazwischen und auf den Geräten sitzen Insektenfiguren zum Angreifen. Weitere Attraktionen sind das Schmetterlingshäuschen, ein begehbarer Bienenstock und eine Kletterlandschaft aus Holzbalken und hohlen Baumstämmen.

Öffnungszeiten & Anfahrt Zoo und Blumengärten Hirschstetten

Öffnungszeiten Sommer:

Dienstag – Sonntag ab 21. März – 15. Oktober 2017 von 10 – 18 Uhr

Juni – August: zusätzlich Freitag und Samstag von 10 – 20 Uhr

Montags geschlossen!

Montag, 31. Juli – Freitag, 11. August 2017 ist das Palmenhaus wegen Renovierung geschlossen.

Aufgrund des Tierbestandes ist die Mitnahme von Hunden in die Blumengärten Hirschstetten nicht möglich.





Wo: MA 42-Wiener Stadtgärten / Blumengärten Hirschstetten

Südeingang: 22., Quadenstraße 15

Nordeingang: 22., Oberfeldgasse gegenüber Nr. 41 (Sportplatz WFV-Hirschstetten)

Westeingang: 22., Spargelfeldstraße gegenüber dem Parkplatz





Straßenbahnlinie 26 bis Station Spargelfeldstraße, ab U1 Station Kagraner Platz bzw. ab U2-Station Hausfeldstraße





rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

