So erfolgreich sammelt Österreich: DANKE für 423.000 Handys in der Ö3-Wundertüte!

Die weltweit erfolgreichste Althandy-Sammelaktion bringt 635.000 Euro Spendengeld für Familien in Not.

Wien (OTS) - Es sammelt tatsächlich das ganze Land – hunderttausende Haushalte, Schulen, Firmen, Vereine – und so hat sich auch in den vergangenen Monaten wieder gezeigt, dass die Ö3-Wundertüte "das verlässlichste Wunder der Welt" ist. Heute wurde im Ö3-Wecker Bilanz gezogen: 423.000 nicht mehr benötigte Smartphones/Handys haben die Österreicher/innen im zwölften Jahr der Aktion in die Ö3-Wundertüten gegeben. Daraus werden jetzt im Verwertungsprozess 635.000 Euro Spendengeld, die dann zum Notanker in schwierigen Lebenslagen werden.

Das Geld geht jeweils zur Hälfte an die Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel und der Caritas und ermöglicht schnelle Hilfe für tausende Familien: Miete, Stromrechnung oder auch Behelfe für Kinder mit Behinderung – immer wieder gelingt es, mit Überbrückungszahlungen oder auch Beratungsleistungen die Lebenssituation von Familien in akuten Notlagen zu stabilisieren.

In der Verwertung der Handys werden außerdem Arbeitsplätze für Menschen mit geringen Jobchancen geschaffen: Zwölf ehemals langzeitarbeitslose Mitarbeiter/innen sind derzeit mit der Aufarbeitung beschäftigt, sortieren die Geräte in schrottreife und funktionstüchtige. Kaputte Handys werden anschließend von zertifizierten und streng überwachten Betrieben umweltgerecht recycelt, noch funktionierende werden aufbereitet und können so weiterverwendet werden.

Bereits zum zwölften Mal hat die Ö3-Wundertüte also alte Handys in eine wertvolle Spende verwandelt und damit einmal mehr bewiesen, dass die Aktion von Hitradio Ö3 in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Post, der Caritas, Licht ins Dunkel sowie dem internationalen Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi ein einfacher, verlässlicher, umweltfreundlicher und damit nachhaltiger Verwertungsweg für nicht mehr benötigte Mobiltelefone ist. Diese Grundidee der Ö3-Wundertüte haben heuer erstmals auch Media Markt und Saturn unterstützt: In allen Standorten im ganzen Land konnten nicht mehr benutzte Handys in Wundertüten-Sammelboxen abgegeben werden.

Ab sofort gilt wieder für ganz Österreich: Alte Smartphones/Handys bereitlegen – Hitradio Ö3 wird auch im kommenden Advent aufrufen, diese umweltgerecht zu entsorgen und damit für Familien in Not in Österreich zu spenden.

Die Ö3-Wundertüte – jedes alte Handy hilft!

