Drei mutmaßliche Trickdiebinnen festgenommen

Wien (OTS) - Am 16.03.2017 beobachteten gegen 19:55 Uhr Zeugen den Diebstahl einer Handtasche in einem Bekleidungsgeschäft in der Mariahilfer Straße (7. Bezirk). Die drei tatverdächtigen Frauen gingen hierbei arbeitsteilig vor. Alarmierte Polizeikräfte nahmen die Frauen fest, sie befinden sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at