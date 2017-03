Radfahrer bei Unfall mit PKW schwer verletzt

Wien (OTS) - Am 16.03.2017 stieß gegen 18:40 Uhr ein 40-jähriger Radfahrer bei einer Radfahrerüberfahrt am Gaudenzdorfer Gürtel gegen die Seite eines einbiegenden PKW. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der 41-jährige PKW-Lenker gab an, bei grünem Licht der Ampel gefahren zu sein. Angaben des Verletzten liegen noch keine vor.

