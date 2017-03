Statt Plastikverpackungen: Bio-Avocados mit Laser-Logo bei Ja! Natürlich und PENNY

Wiener Neudorf (OTS) - Im Zuge eines Pilotprojektes testet die REWE International AG einen neuen Schritt zur Einsparung von Plastik: Sogenannte Laser-Logos sollen in der kommenden Woche testweise die Plastikverpackungen bei den Ja! Natürlich Avocados bei BILLA und MERKUR ersetzen. Zeitgleich testet auch PENNY mit seiner Bio-Marke Echt B!O als erster Diskonter des Landes Bio-Avocados mit Laser-Logo.

Nach dem Start zur Umstellung von Plastik- auf Permanent- und Papiertragetaschen startet die REWE International AG mit ihren Bio-Marken Ja! Natürlich und Echt B!O neue Versuche für mehr Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Gelingen soll das mit „Natural Branding“, einer Methode, bei der Obst und Gemüse per Laser durch vorsichtiges Abtragen der äußersten Schalenschicht mit einem Logo versehen werden. Somit könnten in Zukunft noch mehr Plastikverpackungen bei Obst und Gemüse vermieden werden, ohne gegen gesetzlich notwendige Deklarationen zu verstoßen oder einen schnelleren Verderb der Produkte zu riskieren. Eine langfristige Vision für die REWE International AG ist folgerichtig, mit dieser Technik zukünftig möglichst viele weitere Produkte aus der Plastikverpackung zu holen. Sollten die ersten Tests mit Bio-Avocado erfolgreich sein, bieten sich beispielsweiße Mangos oder Melonen als weitere Optionen an. Das Laser-Logo spart nicht nur Plastik ein, sondern hat auch keinerlei Einfluss auf Geschmack, Qualität und Haltbarkeit der Lebensmittel. Damit ist die Laser-Logo-Methode eine ideale Möglichkeit Bio-Obst und Gemüse lose ohne Verpackung zu verkaufen.

Erste Tests für Österreich mit 7.000 Bio-Avocados

Das Pilotprojekt startet in Österreich ab nächste Woche mit 7.000 Stück Ja! Natürlich und Echt B!O Bio-Avocados. Sie werden gelasert, somit natürlich gebrandet und an alle MERKUR Märkte und BILLA Filialen bzw. im Fall von Echt B!O in alle PENNY Märkte in Wien, Niederösterreich und das nördliche Burgenland für den losen Verkauf ausgeliefert.

Notwendig sind Verpackungen bei Bio Obst und Gemüse vor allem, um – wie es der Gesetzgeber vorsieht – zu gewährleisten, dass es zu keinen Verwechslungen zwischen Bio- und konventionellen Produkten kommt. Auf diesem Gebiet hat vor allem Ja! Natürlich in den letzten Jahren wegweisende Schritte mit Green Packaging gesetzt und konnte durch alternative Verpackungsmaterialien seit 2011 den Verbrauch an Plastik bereits um über 300 Tonnen reduzieren. Gelingt das Natural Branding mit Laser-Logo, könnten damit in Zukunft zusätzlich weitere erhebliche Mengen an Verpackungen aus Plastik, Papier und Metall eingespart werden.

Über REWE International AG

Die REWE International AG ist mit insgesamt rund 2.500 Filialen ihrer Handelsfirmen BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA und ADEG Marktführer im österreichischen Lebensmittelhandel und mit über 41.000 MitarbeiterInnen einer der größten Arbeitgeber Österreichs. Das Unternehmen ist Teil der deutschen REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne Europas. Am österreichischen Markt ist die REWE International AG mit zahlreichen Eigenmarken wie beispielsweise Ja! Natürlich, clever, Wunderlinge, Da komm ich her!, Vegavita, Chefmenü, Wegenstein und today vertreten. Auch am heimischen Touristik-Markt ist das Unternehmen aktiv: mit ITS BILLA Reisen, JAHN REISEN sowie Transair (MERKUR Ihr Urlaub, PENNYreisen, und BILLA-Vorteilsreisen).

Vom Geschäftssitz der REWE International AG in Wiener Neudorf aus, wird nicht nur das Geschäft in Österreich, sondern auch der internationale Lebensmittelhandel der REWE Group gesteuert. Mit dem Lebensmitteleinzelhändler BILLA ist das Unternehmen in Bulgarien, Kroatien, Russland, der Slowakei, der Tschechischen Republik und in der Ukraine, mit dem Diskonter PENNY in Italien, Rumänien, Tschechien und Ungarn und mit dem Drogeriefachhändler BIPA in Kroatien vertreten. Im Jahr 2015 beschäftigte die REWE International AG mehr als 75.000 Personen, führte rund 3.600 Filialen und erwirtschaftetet einen Umsatz von EUR 12,54 Milliarden.

