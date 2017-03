ProWein 2017: Österreich als Zentrum des guten Geschmacks

350 Aussteller aus Österreich präsentieren ihre edlen Tropfen auf der Gruppenausstellung der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in Düsseldorf

Wien (OTS) - Gleich 350 österreichische Winzer und Weinbaubetriebe sowie Edelbrenner beteiligen sich vom 19.-21. März an der ProWein 2017 in Düsseldorf, der bedeutendsten internationalen Fachmesse für die österreichische Weinwirtschaft. „Es ist dies die größte österreichische Gruppenausstellung, die von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in diesem Jahr organisiert wird“, zeigt sich Irene Braunsteiner, Projektleiterin der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, erfreut. Die Organisation der Messe erfolgt in enger Kooperation mit der Österreich Wein Marketing (ÖWM). Für ÖWM-Chef Willi Klinger gewinnt die ProWein dank der immer größer werdenden internationalen Besucherzahl zunehmend an Bedeutung und ist für ihn bereits die wichtigste Weinmesse der Welt.

„16 Weinbaubetriebe stellen zum ersten Mal am Österreich-Stand, der eine eigene Messehalle umfasst, auf der ProWein aus“, so Braunsteiner. Österreich ist nach dem Veranstalterland Deutschland sowie Italien und Frankreich die Nation mit der viertstärksten Präsenz. Als Spiegel der Branche bildet die ProWein aktuelle Trends und Innovationen der Wein- und Spirituosenbranche ab. Dazu gehören heuer die Themen Nachhaltigkeit und ökologischer Weinbau, die in nahezu allen Weinländern von immer mehr Produzenten umgesetzt werden. Insgesamt treffen sich auf der ProWein 2017 rund 6.300 Aussteller aus 57 Ländern mit mehr als 55.000 Besuchern aus aller Welt. Schließlich bietet keine andere Veranstaltung dem Handel und der Gastronomie einen so umfassenden internationalen Überblick über das aktuelle Wein- und Spirituosenangebot.

Für Österreich ist Deutschland, gefolgt von der Schweiz, das wichtigste Exportziel für den heimischen Wein. Trotz eines ernteschwachen Jahrgangs (-1,7%) schafften die Weinexporte im Jahr 2016 einen wertmäßigen Zuwachs um 1,8%. Gemäß Statistik Austria wurden 2016 48 Mio. Liter Wein zu einem Rekordwert von über 146 Mio. Euro exportiert. (pwk2223/BS)

Infos:

http://www.prowein.de/

wko.at/aussenwirtschaft/messen

http:// www.oesterreichwein.at

