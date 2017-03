Die GSK Atemschule: Die neuen Termine

Bewährtes Service für Menschen mit Asthma oder COPD

Alle Termine jetzt auch auf www.gsk.at

Teilnahme kostenfrei

GSK in Kooperation mit dem Wiener Roten Kreuz

Die GSK Atemschule - ins Leben gerufen vor mittlerweile mehr als 25 Jahren - hat seit ihrem Bestehen tausenden Asthma- und COPD-Patienten geholfen, mit ihrer Krankheit und ihrer Therapie besser umzugehen.

GSK Atemschule: Gut inhalieren - gut atmen - gut leben

Zu den wichtigsten Faktoren für Therapietreue zählen bei Asthma- und COPD-Patienten neben Information und Aufklärung vor allem die richtige Anwendung des Inhalators. In der Vergangenheit haben Mitarbeiter von GSK etwa 20.000 PatientInnen geschult, ihren Inhalator richtig einzusetzen. Im Zuge der Weiterentwicklung des GSK Geschäftsmodells hat GSK eine neue Möglichkeit gefunden, die Atemschule mit einem bewährten Maß an Unabhängigkeit und hoher Qualität neu aufzusetzen.

GSK Atemschule: GSK und das Wiener Rote Kreuz

Das Wiener Rote Kreuz mit seiner umfassenden Erfahrung in der medizinischen Erwachsenenbildung wird in Zukunft Patienten die Hintergründe von Asthma und COPD näherbringen und sie gleichzeitig in der Handhabung der verschriebenen Inhalationsgeräte schulen.

Das pharmazeutische Unternehmen GSK als einer der führenden Hersteller von Inhalationsgeräten und Asthma- und COPD-Medikamenten hat ein hohes Interesse daran, dass die Medikamente ihre volle Wirkung entfalten und so die Lebensqualität von Asthma- und COPD- Patienten erhöht werden kann.

Die Atemschule trägt zu einer erhöhten Adhärenz der PatientInnen bei – die Krankheit wird so besser kontrollierbar, da die Medikamente erst durch eine richtige Handhabung der Inhalationsgeräte so optimal wirken können wie vorgesehen.

GSK Atemschule: Teilnahme ist kostenfrei

GSK übernimmt daher die gesamte Finanzierung der Atemschule. Die Inhalte der Vorträge werden von den Pflegepädagoginnen des Wiener Roten Kreuzes erarbeitet. Alle marktgängigen Inhalationsgeräte von verschiedenen Anbietern werden in der Atemschule gleichermaßen berücksichtigt. Die Teilnahme ist kostenfrei und mit keinerlei Verpflichtungen verbunden.

GSK Atemschule: Anmeldung und aktuelle Termine

Die Vorträge bzw. Schulungen finden einerseits im Ausbildungszentrum des Wiener Roten Kreuzes in der Safargasse 4 in 1030 Wien statt, andererseits haben Fachärzte selbst auch die Möglichkeit, eine Atemschule in ihrer eigenen Ordination abzuhalten – die Pflegepädagoginnen des Wiener Roten Kreuzes kommen dazu vor Ort.



PatientInnen können sich beim Wiener Roten Kreuz unter erika.koecher@wrk.at, Telefon: 01 795 80-6102 für einen der folgenden Atemschule-Termine anmelden:



30.03.2017 15-17 Uhr

12.04.2017 16-18 Uhr

27.04.2017 15-17 Uhr

11.05.2017 16-18 Uhr

23.05.2017 15-17 Uhr

07.06.2017 16-18 Uhr

22.06.2017 15-17 Uhr



Die Neuauflage der Atemschule läuft derzeit in der Pilotphase in Wien. Nach erfolgreicher Einführungsphase plant GSK eine Ausweitung dieses Programmes.



GlaxoSmithKline – eines der weltweit führenden forschungsintensiven Pharma- und Gesundheitsunternehmen – engagiert sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen. GSK stellt Impfstoffe für Kinder und Erwachsene gegen eine große Bandbreite von Infektionskrankheiten her.GSK unterstützt Menschen dabei, ein aktiveres, gesünderes und längeres Leben zu führen. So besteht z.B. seit 2013 eine einzigartige weltweite Partnerschaft mit der Nichtregierungsorganisation „Save the Children“, die das Ziel hat, einer Million Kindern in Entwicklungsländern das Leben zu retten. Weitere Informationen finden Sie unter www.gsk.com und www.gsk.at. GSK ist seit 2013 Mitglied von Transparency International Austrian Chapter und in Österreich als Leitbetrieb Austria zertifiziert.



Zusätzliche Informationen



Die GSK Atemschule

Asthma- und COPD Patienten lernen in etwa zwei Stunden unterschiedliche Inhalationsgeräte kennen und erfahren mehr über die Lunge und ihre Krankheiten. Im Jahr 2016 hat GSK die Atemschule neu aufgesetzt und einen starken Partner in der medizinischen Erwachsenenbildung gefunden: die erfahrenen Pflegepädagoginnen des Wiener Roten Kreuzes führen die Atemschule durch.

Wo findet die GSK Atemschule statt?

Die Atemschulveranstaltungen finden zu fixen Zeiten im Ausbildungszentrum vom Wiener Roten Kreuz (1030 Wien, Safargasse 4). Fachärzte haben außerdem die Möglichkeit, eine Veranstaltung in der eigenen Praxis zu initiieren, um damit weite Wege für Patienten zu ersparen.

Wann findet die GSK-Atemschule statt?

Die Termine erfahren die PatientenInnen über den behandelnden Arzt, über das Rote Kreuz http://www.roteskreuz.at/wien/kurse-aus-weiterbildung/atemschule/ oder über GSK http://at.gsk.com/

Was kostet eine Teilnahme an der GSK Atemschule?

Die Teilnahme ist garantiert kostenfrei und auch sonst mit keinerlei Verpflichtungen verbunden.

Kann man auch teilnehmen, wenn man kein GSK-Produkt verwendet?

Es spielt überhaupt keine Rolle, welches Medikament eingenommen wird. GSK bietet dieses Service für alle Patienten(innen) an, und die Pflegepädagoginnen vom Wiener Roten Kreuz sind Spezialisten für alle Inhalationsgeräte.

Wie kann man an der GSK-Atemschule teilnehmen?

Patienten(innen) können mit dem behandelnden Arzt über eine Teilnahme sprechen. Dieser stellt eine Zuweisung für die nächste Veranstaltung aus und informiert über Details.

Anmeldung zur Atemschule beim Wiener Roten Kreuz unter erika.koecher@wrk.at oder per Telefon: 01 795 80-6102.



