Alibaba Games gibt offiziell globale Strategie für den Vertrieb von Mobilspielen bekannt

Moskau (ots/PRNewswire) - Alibaba Games, ein Bereich der Alibaba Mobile Business Group, hat offiziell den Plan bekannt gegeben, in die Branche des Spielvertriebs zu expandieren und verkündet in diesem Rahmen die Investition von 1 Milliarde RMB in geistiges Eigentum im Bereich der Mobilspiele.

Auf einer Pressekonferenz am 16. März in Peking kündigte Simon Shi, Präsident von Alibaba Games, Alibaba Digital Media & Entertainment Group, die offizielle Partnerschaft des Unternehmens mit Mail.ru Group, TFJoy, Efun und ONEMT an, in deren Rahmen eine weltweite strategische Allianz für den Spielvertrieb (Global Strategic Alliance of Game Distribution) etabliert werden soll. Der Zusammenschluss zielt darauf ab, den Vertrieb von mobilen Spielen zwischen China und Russland, Europa, Japan, dem Mittleren Osten und den USA zu verknüpfen und den Nutzern vor Ort ein besseres Spielerlebnis zu bescheren.

Alibaba Games verbessert zudem die Trafficverteilung durch Integration des Traffics in iOS- und Android-Plattformen. Das Unternehmen nutzt "Big Data"-Technik für die präzise Verteilung und Empfehlungen für die Benutzer. Bereits zuvor hat UCWeb, ein Unternehmen der Alibaba Digital Media & Entertainment Group, in Russland seine Partnerschaft mit der Mail.ru Group und einen Plan zur Expansion in eine Zusammenarbeit im Bereich mobiler Spiele bekannt gegeben. Mit der Begründung der weltweiten strategische Allianz für den Spielvertrieb erlebt Alibaba Digital Media & Entertainment jetzt eine umfassendere Zusammenarbeit mit diesem wichtigen Teilnehmer auf dem russischen Markt.

Xiaopeng HE, Präsident der Alibaba Mobile Business Group, sagte für die Alibaba Digital Media & Entertainment Group: "Um den Wert geistigen Eigentums im Spielbereich zu maximieren, wird die Alibaba Digital Media & Entertainment Group die Mittel von UCWeb, Youku, Alibaba Pictures und Alibaba Literature integrieren und eine Publikationskette für Produkte aus solchem geistigem Eigentum aufzubauen. UCWeb wird mit seinem weltweiten massiven Traffic eine signifikante Rolle im Vertrieb der Spiele von Alibaba besitzen."

Simon Shi sagt dazu: "Die Entwicklung auf den 5 größten internationalen Märkten für Mobilspiele - Europa und die USA, Japan und Südkorea, der Mittlere Osten, Lateinamerika und Südostasien - ist nicht gleichförmig. Die Märkte in Europa, Amerika, Japan und Südkorea gelten bereits als ausgereift. Der Mittlere Osten hat in den letzten zwei Jahren schnelle Entwicklung erlebt; Lateinamerika und Südostasien sind Entwicklungsmärkte und zeigen bei der Nutzung von Spielen sehr hohes Potenzial. In Märkten, die sich entwickeln, wie Indien und Indonesien, stehen wir bereits sehr gut da."

Daten belegen, dass im Jahr 2016 die Gruppe der Nutzer mobilen Internets in Indien 370 Millionen Menschen umfasste. Es wird damit gerechnet, dass es zum Ende des Jahres 2017 bereits 500 Millionen sind. Im Februar 2010 hat die Gruppe der Nutzer mobilen Internets in Indonesien die Marke von 100 Millionen erreicht. Das Unternehmen hat in diesen Entwicklungsmärkten bereits sein leistungsfähiges Netzwerk für den Vertrieb von Inhalten und Spielen ausgebaut. Der UC Browser ist das wichtigste Markenprodukt der Alibaba Mobile Business Group und besitzt den größten Marktanteil. Die App-Vertriebsplattform 9Apps ist führender App-Shop in Indien und Indonesien für Anwendungen von Drittparteien.

Über UCWeb

UCWeb Inc. (UCWeb), ein Geschäftsbereich der Alibaba Mobile Business Group, ist ein führender Anbieter von Internetsoftware und -dienstleistungen für Mobilgeräte. Die Zielsetzung von UCWeb besteht seit der Gründung im Jahr 2004 darin, Nutzern weltweit besseres mobiles Internet anzubieten. Zum internationalen Produktportfolio von UCWeb gehören UC Browser (Mobil-Browsingdienst), UC News (Inhalteanbieter), 9Apps (Android-App-Shop) und UC Union (mobile Plattform für Traffic und Vermarktung). Der UC Browser gehört gemäß StatCounter weltweit zu den Top 3 der Mobilbrowser. Im August 2016 erreichte der UC Browser 420 Millionen monatliche aktive Nutzer. 9Apps verzeichnete mehr als 250 Millionen. Weitere Informationen über UCWeb und seine Produkte erhalten Sie unter www.ucweb.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/479300/UCWeb_Alibaba.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Vera Wei

+86-185-6663-8949

wr99496 @ alibaba-inc.com