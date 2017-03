Configit und Tata Consultancy Services schließen sich zu einer neuen Partnerschaft zusammen

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Configit A/S und Tata Consultancy Services (TCS), (BSE: 532540, NSE: TCS), ein führendes Unternehmen in der Sparte IT-Services, Beratung und Geschäftslösungen, gab heute eine neue strategische Partnerschaft bekannt. Dank dieser Kooperation können die Kunden von TCS die führenden digitalen Lösungen von Configit in vollem Umfang nutzen und Configit kann der wachsenden Nachfrage nach seinen Leistungen nachkommen.

TCS fungiert dabei als vollwertiger Partner bei der Implementierung und Lieferung von Configits Softwarelösungen und bietet gleichzeitig neue Services und Tools für den weltweiten Kundenstamm von TCS an. Gleichzeitig kann Configit seine Position auf dem Weltmarkt stärken.

"Diese Partnerschaft bringt unseren Kunden besondere Vorteile, da sie die Stärken von Configit und die umfassende Erfahrung von TCS im Bereich Engineering und Produktentwicklung für die verarbeitende Industrie vereint", sagt Milind Lakkad, globaler Leiter der Geschäftseinheit Manufacturing Industry Solutions von TCS. "Es ist nicht einfach, die rapiden Entwicklungen in technischen Innovationen zu nutzen, und Unternehmen müssen hierzu mehrere Systeme integrieren und konfigurieren können. Diese Partnerschaft ist auch für unsere Kunden von Vorteil, da sie die branchenführenden Konfigurationssoftwarelösungen von Configit nutzenbringend einsetzen können."

Eine speziell dafür abgestellte Gruppe von TCS-Beratern wurde für die branchenführenden Produkte von Configit geschult, und die beiden Unternehmen werden ihre Marketingstrategie in enger Zusammenarbeit gemeinsam entwickeln, sodass sie die rapide evolvierenden Anforderungen ihrer Kunden erfüllen können. Inzwischen sind alle Branchen ausnahmslos von der fortschreitenden digitalen Disruption betroffen, und so suchen Unternehmen nach Partnern, mit deren Hilfe sie ihre digitalen Kernkapazitäten aufbauen und so ihr Geschäft von Grund auf neu strukturieren können. Diese Partnerschaft ist ebenfalls ein wichtiges Mittel zur Unterstützung von Kunden auf dem gleichen Kurs.

"Die Partnerschaft mit TCS ist für Configit sehr wertvoll", sagt CEO und Gründer Henrik Reif Andersen. "Mit ihrer Hilfe kann Configit die rapide steigende internationale Nachfrage nach unseren Konfigurationssoftwarelösungen erfüllen und in neue Märkte einsteigen."

Configit ist weltweit führend im Bereich Configuration Lifecycle Management (CLM)-Lösungen und stellt geschäftskritische Softwarelösungen zur Konfiguration komplexer Produkte bereit. Alle Produkte von Configit basieren auf der patentierten Virtual Tabulation(TM) Technologie. Diese Technik hat die Konfigurationsmöglichkeiten in Bezug auf Komplexität und Geschwindigkeit vollkommen neu definiert, und Configit kann nun Software entwickeln, die komplexe Produktkonfigurationen auf benutzerfreundliche und geschäftlich vorteilhafte Weise handhaben und einsetzen kann.

an. Hierzu setzt das Unternehmen sein einzigartiges Global Network Delivery Model (http://www.tcs.com/about/tcs_difference/global_delive ry/Pages/default.aspx)(TM) ein, das als Maßstab für hervorragende Softwareentwicklung gilt. TCS ist ein Mitglied der Tata-Gruppe, Indiens größten Industriekonglomerats, und beschäftigt mehr als 371.000 der weltweit am besten ausgebildeten Berater in 45 Ländern. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Gesamtumsatz von 16,5 Milliarden US-Dollar für das am 31. März 2016 beendete Geschäftsjahr und wird an den indischen Börsen BSE Limited und National Stock Exchange of India Limited gehandelt. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.tcs.com.

