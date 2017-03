A600: Alles für den perfekten Kaffee (FOTO)

Aarburg (ots) - Die A600 von Franke Coffee Systems sorgt mit ausgeklügelter Schweizer Technik für individuelle Getränkezubereitung von höchster Qualität. Der intuitiv bedienbare Touchscreen eröffnet neue Dimensionen der Interaktion mit Kunden und Servicepersonal. So steigert die A600 den effizienten Getränkeservice. Die neueste Ausführung ist mit dem FoamMaster[TM] für fast grenzenlose Getränkevielfalt und mit dem automatischen Reinigungssystem EasyClean für tadellose Hygiene ausgestattet.

Intelligente, benutzerfreundliche Bedienung

Über den Touchscreen mit kristallklarer Auflösung und intuitiver Menüführung lässt sich die Getränkeauswahl individuell zusammenstellen. Er ist optimal für den Gastronomiealltag mit grösseren Bestellungen konzipiert: Das Personal kann im Service-Modus gleichzeitig verschiedene Getränkeaufträge eingeben, und die A600 bereitet Getränk für Getränk zu. So wird das Serviceteam entlastet und die Kapazität maximal genutzt.

Die A600 überzeugt aber auch im Selbstbedienungsbetrieb: Im übersichtlichen Touchscreen bestellt der Gast aus einem attraktiven, bebilderten Getränkemenü. Dieses lässt sich einfach mit eigenen Bildern individualisieren. Im Nu lässt sich mit einer einfachen Touch- oder Wischbewegung das passende Getränk auswählen, dazu werden ganz einfach die Tassengrösse und der gewünschte Flavor bestimmt.

Das neu entwickelte LED-Lichtkonzept lässt das zentrale Display nicht nur in stilvollem Ambiente erscheinen, sondern übermittelt auch Funktionshinweise wie «Bohnenbehälter bzw. Milch nachfüllen» oder «Satzbehälter leeren». Damit ist stets alles unter Kontrolle.

Jederzeit eine blitzsaubere Sache

Die Einhaltung strengster Hygiene-Standards ist bei der A600 eine Selbstverständlichkeit. Darum glänzt sie mit einem fortschrittlichen integrierten Reinigungskonzept. Dieses reduziert den Arbeitsaufwand auf ein Minimum und garantiert ein sauberes, sicheres Handling. Zwei Lösungen stehen zur Wahl: Entweder man entscheidet sich für die automatische Reinigung EasyClean mit manuellem Einfüllen der Reinigungsflüssigkeit. Oder man setzt auf die rundum vollautomatische Reinigung CleanMaster mit integrierter Reinigungskartusche. Einfacher, effizienter und komfortabler geht es nicht.

Kaffeegenuss in vollendeter Qualität

Die Extraktion ist der entscheidende Faktor bei der Kaffeezubereitung. In diesem Schritt gilt es, aus den Bohnen das Beste zu gewinnen. Mit ausgeklügelten Methoden und Schweizer Technik hat Franke Coffee Systems die neue A600 auch in dieser Hinsicht weiter optimiert. Das perfekt aufeinander abgestimmte System aus Keramikmahlwerk, patentierter Brüheinheit und leistungsstarken Zustellgeräten (Milchsystem, Flavor Station, Tassenwärmer) sorgt für vollendete Kaffeequalität. In der Handhabung sind die Komponenten wie der leicht zugängliche Bohnenbehälter, die werkzeuglos austauschbare Brüheinheit oder die Milchsysteme mit perfekter Schaumqualität exakt auf die Bedürfnisse von Gastronomen abgestimmt.

Die A600 auf der Internorga Hamburg

Lernen Sie die bestechenden Vorzüge der A600 von Franke live auf der Internorga vom 17. bis 21. März 2017 (www.internorga.com) in Hamburg kennen! Franke heisst Sie herzlich willkommen.

Über Franke Coffee Systems

Franke Coffee Systems ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für die professionelle Ausser-Haus-Kaffee-Zubereitung. Die Produktpalette umfasst vollautomatische und traditionelle Kaffeemaschinen, Kapselgeräte sowie Mengenbrüher. Insgesamt 500 Mitarbeitende stehen am Hauptsitz in Aarburg (Schweiz) und bei den Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA und Grossbritannien im Dienst der optimalen Kaffeelösung. Darüber hinaus kann auf ein globales Service- und Vertriebsnetz mit über 300 Partnern gezählt werden. Als Unternehmen der Franke Gruppe zählt es zur Artemis Holding. Erfahren Sie mehr auf www.franke.com

Weitere Informationen http://ots.ch/Jt7gY

Pressebilder unter:

http://db.pprmediarelations.ch/de/customer/Franke/13281

Rückfragen & Kontakt:

Medienkontakt Schweiz

PPR Media Relations AG

Karin Lehmann

Grubenstrasse 45

CH-8045 Zürich

T +41 (0)44 200 14 18

klehmann @ pprmediarelations.ch