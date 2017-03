Kat Von D Beauty gibt globales Artistry-Collective-Team sowie einen YouTube-Kanal bekannt

San Francisco (ots/PRNewswire) - Kat Von D Beauty gibt das erste offizielle Makeup-Team der Marke, das Artistry Collective, bekannt, das aus vier erstklassigen Beauty- und professionellen Makeup-Artisten sowie Beeinflussern besteht, welche die Marke weltweit vertreten werden.

Hier können Sie die interaktive Multimedia-Pressemitteilung ansehen:

https://www.multivu.com/players/English/8058351-kat-von-d-beauty-arti

stry-collective

Das sorgfältig ausgesuchte Team von Kat Von D Beauty Artistry Collective besteht aus Kelseyanna Fitzpatrick, Tara Buenrostro, Steffanie Strazzere und Leah Carmichael. Durch ihre vielfältigen Erfahrungen und Fähigkeiten repräsentieren die vier Künstlerinnen die Mission und das Talent von Kat Von D Beauty - improvisiertes, authentisches, veganes Hochleistungsprodukt und die Freiheit der Selbstverwirklichung, vom Alltäglichen zur Avantgarde. Jeder dieser innovativen Künstlerinnen verfügt über einen aussergewöhnlichen Hintergrund, der von einer Kosmetikausbildung über die Arbeit mit Prominenten und berühmten Makeup-Künstlern bis hin zu redaktionellen Tätigkeiten führt.

"Ich freue mich sehr auf die Erweiterung der Kat-Van-D-Beauty-Familie durch diese äußerst talentierten Frauen, welche die Marke perfekt widerspiegeln. Ich habe diese talentierten Künstlerinnen durch ihre außergewöhnliche Arbeit auf ihren persönlichen Instagram-Seiten entdeckt, und während jede dieser Frauen auf ihre eigene Weise genial ist, sind wir gemeinsam als Artistry Collective unschlagbar. Ich kann also mit Fug und Recht behaupten, dass ich ein Fan von jeder dieser Künstlerinnen bin - Leah überzeugt beim Teint und hat die Gabe, alle makellos aussehen zu lassen, Tara hat einen rohen Stil, der von ihrem künstlerischen Hintergrund stammt, die Gothikästhetik von Steffanie ist romantisch und wunderschön und Kelsey haut mich um mit ihrer Fähigkeit, Makeup so zu manipulieren, dass es wie ein Gemälde aussieht, insbesondere angesichts ihres jungen Alters. Diese Frauen sind wahre Künstlerinnen mit großen Herzen und sind entscheidend dabei die Marke Kat Von D Beauty auf der ganzen Welt auf einer ganz anderen, tieferen Ebene bekannt zu machen. Ich hoffe, dass er einzigartige Inhalt, den wir mit dem Artistry Collective schaffen, auch für andere eine Inspiration darstellt." - Kat Von D

"Unser ultimatives Ziel ist es, die Kunstfertigkeit für das 21. Jahrhundert durch das Debüt des Aristry-Collective-Teams von Kat Von D Beauty neu zu erfinden." - Kelly Coller, Head of Global Marketing, Kat Von D Beauty

Das Kat Von D Beauty Artistry Collective ist ein vollzeitbeschäftigtes, permanentes globales Team und wird auf jeder Plattform präsent sein, um seine Fähigkeiten sowohl mit Kunden als auch mit Medienvertretern auszutauschen. Als Teil des Artistry Collective ist jede Künstlerin eine rechte Hand von Kat Von D, die mit verschiedenen Aktivitäten wie Pressemitteilungen, Produktentwicklung, Fotoaufnahmen und Editorial betraut werden. Sie lehren Global Master und 101 Classes, lancieren neue Programme für Marken, schaffen exklusive Inhalte auf den Social-Media-Kanälen der Marke und vieles mehr.

Kat Von D Beauty freut sich auch, den ersten YouTube-Kanal der Marke, Kat Von D Beauty YouTube, zu lancieren, der eine wichtige Funktion für das Artistry Collective übernehmen wird. Die Künstlerinnen werden den YouTube-Kanal der Marke nutzen, um exklusive Ankündigungen für die Zuschauer und Abonnenten zu machen und nie zuvor dagewesene künstlerische Inhalte zu publizieren. Schauen Sie sich das knisternde Video von Kat an und schalten Sie wöchentlich montags um die Mittagszeit ein, um die Künstlerinnen kennenzulernen, persönliche Geschichten und Interviews von Kat zu erfahren und Makeup-Performance-Sessions zu sehen.

YOUTUBE: http://youtube.com/katvondbeauty INSTAGRAM: @KatVonDBeauty (http://www.instagram.com/katvondbeauty) KELSEYANNA FITZPATRICK INSTAGRAM: @kelseyannaf (http://www.instagram.com/kelseyannaf) TARA BUENROSTRO INSTAGRAM: @juscallmetara (http://www.instagram.com/juscallmetara) STEFFANIE STRAZZERE INSTAGRAM: @sstrazzere (http://www.instagram.com/sstrazzere) LEAH CARMICHAEL INSTAGRAM: @iamleah (http://www.instagram.com/iamleah) KÜNSTLERBIOGRAFIEN + ONLINE-PORTFOLIOS: http://www.katvondbeauty.com/artistrycollective #KVDBArtistryCollective

ÜBER KAT VON D BEAUTY: LANGE HALTBARKEIT. HOHE PIGMENTKONZENTRATION. VOLLSTÄNDIGE ABDECKUNG.

Kat Von D Beauty wurde 2008 gegründet und lanciert. Inspiriert von der Tinte des weltberühmten Tattoo-Shops High Voltage Tattoo hat Kat eine unaufhaltsame, beliebte Makeup-Marke geschaffen, die sich auf Beauty-Produkte mit langer Haltbarkeit, hoher Pigmentkonzentration und vollständiger Abdeckung spezialisiert hat, damit Sie den Künstler in sich entdecken können.

In ihrem unaufhaltsamen Bestreben, die perfektesten Beauty-Produkte, die man sich vorstellen kann, zu schaffen, testet und trägt Kat Von D alles, was sie herstellt. Sie inspiriert sich dabei von ihrer Erfahrung als Künstlerin, Tätowiererin, Musikerin, Tierrechtsaktivistin, Social-Media-Profi und Erfinderin. Kat Von D wird gelobt und geschätzt für ihre Kunstfertigkeit, Authentizität, Innovationstätigkeit und Qualität. Sie ist denn auch eine der am schnellsten wachsenden Beauty-Marken in der Branche.

Kat Von D Beauty ist in 25 Ländern in ganz Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Südostasien, Australien, im Nahen Osten, Skandinavien, Großbritannien und Irland erhältlich -- exklusiv bei SEPHORA, Naimies, Debenhams und www.katvondbeauty.com.

ÜBER KENDO

KENDO mit Sitz in San Francisco (Teil der LVMH-Gruppe, der weltweit führenden Gruppe für Luxusprodukte) konzentriert auf die Entwicklung von globalen Beauty-Marken. Durch originellen Konzepte, Partnerschaften und Übernahmen bringt KENDO frische, relevante und innovative Marken auf den Markt. Das Team von KENDO vermischt Produktentwicklung, Marketing und operative Kompetenzen, um die Beauty-Welt neu zu definieren. Das Portfolio umfasst heute Kat Von D Beauty, Marc Jacobs Beauty, OleHenriksen, Bite Beauty und Fenty Beauty von Rihanna. Das Merkmal von KENDO ist das Engagement in den Bereichen Produktqualität, Innovation und authentisches Storytelling. Die Marken des KENDO-Portfolios sind in 25 Ländern erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

Farnoush Tabari

KAT VON D BEAUTY | PARIS

FRANKREICH

E-Mail: ftabari @ sephora.fr

Tel.: +33 1 71 17 41 47