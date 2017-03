FMK-Statement zu steirischen Handymasten-Saboteur: Motiv war unbegründete Angst

Motiv: geschürte Angst vor Mobilfunk – FMK fordert sensibleren Umgang mit dem Thema

Wien (OTS) - Heute ist lt. Medienberichten ein Weststeirer in erster Instanz in Graz zu vier Jahren Haft nicht rechtskräftig wegen schwerer Sachbeschädigung an mehreren Mobilfunkmasten in der Gegend um Voitsberg/Steiermark verurteilt worden.



Österreichs Mobilfunknetze leisten als kritische Infrastruktur einen tragenden Beitrag in der Nothilfe. Rund 5 Millionen Mal jährlich wird ein Notruf abgesetzt, viele davon sind lebensrettend, ein Ausfall einer Mobilfunkstation kann daher zu persönlichen Katastrophen führen, etwa wenn Feuerwehr, Rettung und Polizei nicht erreichbar sind.



Motiv: Geschürte, unbegründete Angst vor Mobilfunk



Deshalb ist die Verfolgung und Bestrafung von Saboteuren notwendig.

Das FMK gibt zu bedenken, dass das vorgegebene Motiv, nämlich die Angst vor Mobilfunk, vor allem von mobilfunkkritischen Organisationen geschürt wird.



Das FMK fordert deshalb einen sensibleren Umgang mit dem Thema, da nach dem anerkannten, wissenschaftlichen Kenntnisstand keine wie immer geartete gesundheitliche Gefahr von Mobilfunkstationen und mobilen Endgeräten ausgeht.

