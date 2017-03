Erich Valentin (SPÖ) ad Blümel: Zuverlässigkeit der Wiener Öffis liegt bei 99 Prozent!

Hoher Zuspruch und steigende Zufriedenheit sind ein Zeichen für hohe Qualität

Wien (OTS/SPW-K) - „In dieser Woche wurde Wien erneut zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt. Und wie schon in den Jahren davor ist die hohe Qualität des öffentlichen Verkehrs ein ausgewiesener Erfolgsfaktor“, entgegnet Gemeinderat Erich Valentin (SPÖ) der Kritik von ÖVP-Chef Blümel. U-Bahn, Bim und Bus sorgen zuverlässig für günstige Mobilität und kurze Wege. „Die stetig steigende Zahl an Fahrgästen und der Rekord an Jahreskarten zeigen, dass die Wienerinnen und Wiener begeisterte Öffi-Nutzer sind. Die Menschen sind mit den Wiener Linien mehr als zufrieden“, so Valentin weiter.

Die hohe Zufriedenheit kommt nicht von ungefähr: Die Zuverlässigkeit der Wiener Öffis liegt bei 99 Prozent und damit auf extrem hohem Niveau. Von 1.000 U-Bahn-Fahrten finden 993 planmäßig statt. Dabei legen die Wiener Öffis in Summe rund 212.000 Kilometer pro Tag zurück, was etwas mehr als fünf Erdumrundungen entspricht. Die betrieblichen Kennzahlen, was Pünktlichkeit angeht, haben die Wiener Linien auf ihrem Unternehmensblog veröffentlicht. Das Unternehmen liefert seine Statistiken jährlich an die Stadt. Sie dienen als Grundlage für den Finanzierungsvertrag.

„Es ist den Wiener Linien hoch anzurechnen, dass sie in den letzten Jahren auch die Information der Fahrgäste im Störungsfall massiv ausgeweitet haben“, führt Erich Valentin weiter aus. Über dutzende Kanäle werden die Fahrgäste über relevante Störungen, längere Wartezeiten oder Alternativen informiert - ein Zeichen von Transparenz und mehr Service für die Fahrgäste. „Auch Herr Blümel profitiert von der Zuverlässigkeit der Wiener Linien“, sagt Valentin abschließend. „Ich kenne ihn als pünktlichen Menschen. Wen wundert’s – schließlich bringen ihn Bim und U2 bis vor die Rathaustür.“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at