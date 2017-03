RideCell und Auro Robotics: Autonomität trifft auf neue Mobilitätsdienste

Berlin (ots/PRNewswire) - RideCell,(TM) Inc (https://www.ridecell.com/)., ein Innovator in den Bereichen Carsharing und Fahrgemeinschaften, und Auro Robotics (http://www.auro.ai/), ein Hersteller von fahrerlosen abgasfreien Shuttle-Diensten, haben heute am City Car Summit in Berlin ihre Partnerschaft bekannt gegeben, um außergewöhnliche Lösungen für den autonomen Transport auf dem Gelände von Universitäten und Unternehmen bereitstellen zu können. Durch die Kombination der Steigerung des Fahrgastaufkommens, die durch die RideCell-Plattform ermöglicht wurde, mit den Kosteneinsparungen der fahrerlosen Shuttle-Diensten von Auro kann durch die Partnerschaft die Effizienz von Mobilitätsdiensten auf Uni- oder Unternehmensgeländen verbessert werden. RideCell bietet ebenfalls eine Flottenmanagementinfrastruktur an, wodurch Auro seine autonomen Flotten verschiedenen Universitäts-und Unternehmenskunden bereitstellen kann.

"RideCell verfügt über die führende Plattform für Carsharing und Fahrgemeinschaften auf Universitätsgeländen, was das Unternehmen zu einem natürlichen Partner für Auro macht", sagt Nalin Gupta, CEO von Auro Robotics. "Durch die Mobilitätsplattform von RideCell können Studenten und die Fakultät einen Shuttle-Dienst auf Wunsch anfordern. Zudem erwachsen dadurch wichtige Vorteile für unsere Campus-Kunden hinter den Kulissen. Zusätzlich zur automatisierten Planung und Disposition kann Auro mit RideCell unsere wachsende Flotte an fahrerlosen Shuttle-Diensten einfach verwalten und unterhalten."

Eine Plattform für autonome Mobilität ist viel mehr als eine App für Transportanfragen. Die RideCell-Lösung optimiert die Produktivität jedes Fahrzeugs in der Flotte und hat das Fahrgastaufkommen vervierfacht, ohne dabei die Anzahl Shuttlebusse zu erhöhen. Die intelligente RideCell-Infrastruktur stellt sicher, dass Shuttlebusse von Auro zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Eingebaute Warngeräte weisen die Shuttlebusse an, wann sie sich zur Ladestation begeben sollen, und informieren die Betriebsstelle darüber, wann das Fahrzeug wenig genutzt wird, um in dieser Zeit Wartungsarbeiten durchzuführen. Durch die Fernverfolgungs- und Überwachungseinrichtung, die in jeden Shuttlebus integriert ist, kann Auro die Flotten einwandfrei verwalten. Mit der Verwendung von Echtzeitanalysen kann die Wartezeit der Kunden reduziert werden. Zudem können dadurch mehr Fahrer bedient werden, ohne dabei das Budget zu überschreiten.

"Die modernen fahrerlosen Shuttlebusse von Auro erhöhen die Zugänglichkeit und Mobilität auf Uni- oder Unternehmensgeländen erheblich", sagt Aarjav Trivedi, Gründer und CEO von RideCell. "Wir freuen uns auf die Partnerschaft, um die durch RideCell unterstützten Shuttle-Programme auf Uni- und Unternehmensgeländen in den gesamten USA mit autonomen, abgasfreien Fahrzeugen von Auro zu erweitern."

Kunden auf Universitäts- und Unternehmensgeländen profitieren von der RideCell/Auro-Partnerschaft, da dadurch zuverlässige, praktische Mobilitätsdienste zu deutlich geringeren Kosten angeboten werden können.

Über RideCell

RideCell mit Sitz in San Francisco befindet sich auf einer Mission, um die Art und Weise, wie Menschen von A nach B kommen, zu ändern. Unsere intelligente Softwareplattform bietet neue Mobilitätsdienste wie Carsharing, Fahrgemeinschaften und weitere innovative Transportangebote. End-to-End-Integration und Automatisierung erhöhen die Markteinführungszeit, wodurch RideCell-Kunden Mobilitätsdienste rasch lancieren, effizient betreiben und den Umsatz bei mehr Wachstum erhöhen können. RideCell wurde 2009 gegründet. In dieser Zeit hat das Unternehmen mit einem Team von mehr als 60 Experten bereits 15 Millionen Fahrten verarbeitet. Das Unternehmen unterstützt momentan mehr als 15 Mobilitätsangebote, einschließlich neuer Mobilitätslösungen für BMW, UC Berkeley, UCSF, 3M und SouthWest Transit.

Über Auro Robotics

Auro Robotics baut fahrerlose, abgasfreie Shuttlebusse für den barrierefreien Transport auf Universitäts- und Unternehmensgeländen sowie zwischen Transitzentren. Auro mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, hat zum Ziel, die Kosten in Zusammenhang mit der Campus-Mobilität zu senken, indem traditionelle Fahrzeuge mit fahrerlosen elektrischen Shuttlebussen ersetzt werden und gleichzeitig die Herausforderung der "letzten Meile" in öffentlichen Verkehrssystemen angegangen wird. Auro unterstützt momentan einen autonomen Shuttle-Dienst an der University of Santa Clara und ist dabei, mehrere Campus-Versuche durchzuführen.

