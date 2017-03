ET Energy beginnt mit dem Bau eines Solarkraftprojekts in Jordanien mit einer Leistung von 60,9 MW

München, Deutschland (ots/PRNewswire) - ET Solutions AG, eine Tochtergesellschaft von ET Energy, einem führender Anbieter von Energielösungen, gab heute bekannt, dass es mit dem Bau eines Solarkraftprojekts in Jordanien mit einer Leistung von 60,9 MW für ACWA Power, einem unabhängigen Stromproduzenten aus Saudi-Arabien, begonnen hat. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Projekt eine der größten 1500VDC-PV-Anlagen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sein.

Standort des Projekts ist Mafraq in Jordanien, 50 km nordöstlich von Amman. ACWA Power ist der Entwickler und Besitzer dieses Projekts. Nach Abschluss der Arbeiten an dem Projekt wird die errichtete Anlage Strom an die National Electric Power Company (NEPCO) zu einem Preis von 0,043 Jordanische Dinar pro kWh (entspricht etwa 6,13 US-Cent/kWh) liefern. Dieses Projekt wurde in der 2. Runde des Photovoltaik-Beschaffungsprogramms vom jordanischen Ministerium für Energie und Bodenschätze ausgezeichnet.

ET Solutions fungiert gemeinsam mit seinem Konsortialpartner, dem Northwest Power Design Institute (NWPDI) von der China Power Engineering Consulting Group, als Komplettanbieter für die schlüsselfertigen EPC-Leistungen. Das Unternehmen hat Anfang dieses Monats mit den Bauarbeiten begonnen. Der Bau wird voraussichtlich innerhalb von 10 Monaten abgeschlossen werden können.

"Als einer der Vorreiter in der Branche machen wir auf innovative Weise den Weg frei für die1500VDC-Technik für Solaranlagen in einer für Versorger geeigneten Größenordnung." Dennis She, Präsident und CEO von ET Energy, sagte: "Der Start dieses Projekts markiert einen entscheidenden Punkt auf unserem Expansionskurs im Nahen Osten, der für unser Geschäft für Systemlösungen ein strategischer Markt ist. Darüber hinaus sind wir stolz, mit dem Marktführer in der Region, ACWA Power, zusammenarbeiten zu können. Diese Kooperation lässt unsere Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit weltweit führenden, unabhängigen Stromproduzenten und Versorgungsunternehmen aus der ganzen Welt weiter wachsen."

Paddy Padmanathan, Präsident und CEO von ACWA Power, sagte: "Die Zusammenarbeit mit ET Solutions, unserem EPC-Vertragspartner, erfüllt uns bei ACWA Power mit Stolz und wir empfinden es als Privileg, in der Lage zu sein, in Jordanien zu investieren und so die Abhängigkeit des Landes von Devisen zu verringern, die für den Kauf von fossilen Brennstoffen für die Stromerzeugung aufgewendet werden müssen, und hin zum Einsatz von eigenen, erneuerbaren Energiequellen zu kommen. Und wir tun dies zu den niedrigsten Tarifen, die unter allen abgegebenen Angeboten der Runde zwei des Regierungsprogramms zur Beschaffung von erneuerbaren Energien zu finden waren, wodurch wir uns Engagement unterstreichen, Elektrizität zuverlässig zu den niedrigst möglichen Preisen zu liefern."

Über ACWA Power

ACWA Power ist ein Entwicklungs-, Investitions- und Betreiberunternehmen mit einem Portfolio aus Produktionsanlagen zur Stromerzeugung und Meerwasserentsalzung. Dabei ist es derzeit in 11 Ländern präsent, unter anderem in den Regionen Naher Osten und Nordafrika, südliches Afrika und Südostasien. Das Portfolio von ACWA Power, das Investitionen in Höhe von über 30 Milliarden US-Dollar umfasst, verfügt über eine Produktionskapazität beim Strom von mehr als 22 GW und es produziert 2,5 Millionen m3 an entsalztem Wasser pro Tag. Hauptabnehmer sind staatliche Versorgungsunternehmen und wichtige Industrieunternehmen mit langfristigen Abnahmeverträgen unter den Bedingungen der Modelle von Public-Private-Partnerschaften, von Konzessionsmodellen und Modellen zur Auslagerung von Vorsorgungsdienstleistungen.

ACWA Power hat seinen Sitz im Königreich Saudi-Arabien und ist dort auch eingetragen. Es befindet sich im Besitz von acht saudischen Mischkonzernen: Sanabil Direct Investment Company (die zum Public Investment Fund of Saudi Arabia gehört), der Saudi Public Pensions Agency und der International Finance Corporation (ein Mitglied der Weltbankgruppe).

ACWA Power verfolgt die Aufgabe, zuverlässig Elektrizität und entsalztes Wasser zu den niedrigst möglichen Preisen zu liefern. Darüber leistet es seinen Beitrag zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Kommunen und Länder, in denen das Unternehmen investiert und seine Leistungen erbringt.

ACWA Power ist bestrebt, erfolgreich zu sein, indem es sich bei seinen Geschäftstätigkeiten an den Werten der Sicherheit, der Menschen und der Leistung orientiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.acwapower.com

Über ET Energy

ET Solar ist ein weltweit führender Anbieter von Energielösungen mit Niederlassungen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Südamerika und Asien. Dank innovativer Solartechnologien, den kostengünstigsten Lösungen in der Branche und maßgeschneiderten Finanzlösungen bietet ET Energy Komplettlösungen für den gesamten Lebenszyklus einer Solaranlage, einschließlich Entwicklung, Finanzierung, Planung, Beschaffung, Konstruktion sowie Betrieb und Wartung. Um mehr über ET Energy zu erfahren, gehen Sie bitte auf http://www.etsolar.com, und mehr über die ET Solutions AG erfahren Sie unter: http://www.etsolutions.de/.

Um mehr zu erfahren, setzten Sie sich bitte in Verbindung mit: Eric Zhang Tel.: +86 25 8689 8098 Durchw. 9011/+86 136 4518 8386 Fax: +86 25 8689 8097 E-Mail: eric.zhang @ etsolar.com / pr @ etsolar.com