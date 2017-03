Diabetologin Claudia Francesconi zu Gast in „Bewusst gesund“

Im Rahmen der ORF-Initiative „Zucker – Das süße Gift“ am 18. März im ORF

Wien (OTS) - Im Rahmen der ORF-Initiative „Bewusst gesund: Zucker – Das süße Gift“ (Infos unter http://presse.ORF.at) präsentiert Ricarda Reinisch in „Bewusst gesund – Das Magazin“ am Samstag, dem 18. März 2017, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Diabetiker auf Reisen

Fernreisen sind für Menschen, die zuckerkrank sind, genauso möglich wie für Nicht-Diabetiker. Allerdings bedarf es mehr Vorbereitung. Das nötige Insulin sollte im Handgepäck mitgeführt werden, damit es die richtige Temperatur hat. Die Insulingabe muss an die Zeitverschiebung angepasst werden. Exotische Köstlichkeiten oder sportliche Herausforderungen verändern den Insulinbedarf. Es sollte daher der Blutzuckerspiegel öfter kontrolliert werden als zu Hause. Besonders gut geht das mit neuen Sensoren, die auf die Haut geklebt werden und automatisch messen. Es sollten allerdings immer genügend Reserve-Blutzucker-Teststreifen, Pen-Nadeln, Messgeräte und selbstverständlich Insulin mitgenommen werden. Gestaltung: Sylvia Unterdorfer.

Künstliche Bauchspeicheldrüse und Zelltherapie

Viele Typ-1-Diabetiker tragen bereits eine moderne Insulinpumpe, die die Injektion in den Bauch erspart. Es gibt auch Messgeräte, die fortlaufend den Zuckerspiegel überwachen. Grazer Wissenschafter haben jetzt darauf aufbauend eine Art „künstliche Bauchspeicheldrüse“ entwickelt, die gesteuert von einem Smartphone automatisch den Blutzuckerspiegel reguliert. Eine weitere Hoffnung für Diabetiker ist ein Wirkstoff, der Zellen der Bauchspeicheldrüse so umwandeln kann, dass sie Insulin produzieren. Die Substanz ist ein zugelassenes Medikament gegen Malaria. Das beschleunigt die Möglichkeit, dass diese Therapie schon bald an Patienten getestet werden kann. Gestaltung: Sylvia Unterdorfer.

Zu Gast im Studio ist Diabetologin Primaria Dr. Claudia Francesconi.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Vitamin B12

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher zum Thema Vitamin B12: Wie wichtig ist Vitamin B12 für den Körper, woran erkennt man Mangelerscheinungen und wie kann man diesen vorbeugen?

