Wissensvorsprung in Technik und Wirtschaft

FH Day - Tag der offenen Tür an der FH Kärnten

Klagenfurt / Villach (OTS) - Am 24. März 2017 haben alle Studieninteressierten die einmalige Chance, die Studienbereiche Engineering & IT sowie Wirtschaft und Management an der Fachhochschule Kärnten live zu erleben.

Wer sich bereits vor Studienbeginn einen guten Überblick über Inhalte des Studiums verschafft, weiß, wo es in Zukunft lang geht. Der Austausch mit Lehrenden und Studierenden, in Vorlesungen und Workshops erste Studienluft zu schnuppern, das schafft Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und stellt eine Orientierungshilfe für die richtige Studienwahl dar.



FH Day Technik & Wirtschaft



Fachvorträge, Praxisworkshops, Campus- und Laborführungen durch die FH Kärnten Räumlichkeiten am Campus Villach und Campus Klagenfurt am 24. März – das sind nur einige der Highlights am Tag der offenen Tür in den Studienbereichen Engineering & IT sowie Wirtschaft & Management. Je nach Studiengang werden Schnuppervorlesungen, Laborübungen und Workshops angeboten wie z. B. „Wir lassen den Roboter für uns arbeiten“, „Informationstechnik bei Sportveranstaltungen - Timing und Tracking bei Marathon & Co.“, „Smartphone Apps – von der Idee zur fertigen App“, oder „Umwelt-Flugdrohnen im Einsatz“, um nur einen kleinen Programmauszug zu erwähnen.

Mobile Laborstation



Ein mobiles Labor in Containerausgabe zeigt zudem wie moderne Bildverarbeitung, Apps, 3D-Druck, Roboter und Co. heute funktionieren. Seit kurzem ist die mobile Laborstation des Studienbereichs Engineering & IT im Einsatz auf Messen und Events. Beim FH Day werden flexibel gestaltbare Laborelemente aus allen technischen Studiengängen aktuelle Studierendenprojekte oder Forschungsergebnisse ebenfalls präsentieren. Sämtliche Laborgeräte bieten die Möglichkeit zum Ausprobieren und liefern so einen greifbaren Einblick in Studienschwerpunkte und Arbeitsweise während der Ausbildung.

Breites Studienangebot



Studierende und Mitarbeiter informieren zusätzlich zu Bachelorstudien über Masterstudiengänge, Auslandsaufenthalte und Praktika, berufsbegleitendes Studieren sowie über Studienprojekte und geben einen Einblick hinter die Kulissen des alltäglichen Studienbetriebs. Fixe Studiendauer, Praxisnähe und eine zukunftssichere Ausbildung – das sind nur ein paar Vorteile eines technischen oder betriebswirtschaftlichen Studiums an der FH Kärnten.

Der FH Day bietet allen Studieninteressierten die Gelegenheit, das Studienangebot näher zu durchleuchten, Fragen zum Studium zu stellen und in persönlichen Gesprächen mit Lehrenden und Studierenden, einen tiefergehenden Einblick in das Studium der Wahl zu erhalten.

Tipp „Checkpoint Bewerbung“



Am Campus Villach der FH Kärnten gibt es beim FH Day die Möglichkeit, sich direkt zu bewerben. Bewerbungsunterlagen können digital auf einem Speichermedium mitgebracht werden!

FH Day Engineering & IT |Wirtschaft & Management | 24. März 2017 von 9-15 Uhr

FH Kärnten Campus Villach - Vorstellung der Bachelorstudiengänge:

- Geoinformation & Umwelttechnologien

- Maschinenbau

- Systems Engineering

- Wirtschaftsingenieurwesen

- Business Management

- Digital Business Management

- Hotelmanagement

- Intercultural Management

- Public Management

FH Kärnten Campus Klagenfurt - Vorstellung der Bachelorstudiengänge:

- Medizintechnik

- Netzwerk- und Kommunikationstechnik

Programm & Campusinfo: www.fh-kaernten.at/fhday

