„Guten Morgen Österreich“ ab 20. März zu Gast in der Steiermark

Zu Gast bei den Special Olympics, mit zahlreichen Athleten, Renate Götschl, den „Edlseern“, Josef Zotter, Markus Hirtler, Luca Hänni u.v.m.

Wien (OTS) - Eva Pölzl und Oliver Zeisberger zu Gast in der Steiermark: Die morgendliche Route führt über Riegersburg nach Fehring und Bad Radkersburg und schließlich von Mureck nach Graz, wo die Woche ihren krönenden Abschluss findet. Die Steiermark-Woche steht ganz im Zeichen der Special Olympics, von denen ORF eins und ORF SPORT + ab 18. März täglich berichten. Zahlreiche Sportler, Botschafterin Renate Götschl und Wettbewerbs-Präsident Jürgen Winter sind zu Gast im mobilen Studio. Außerdem: Markus Hirtler sorgt für gute Laune, „Schokoladebotschafter“ Josef Zotter bringt süße Überraschungen, Wasser-Sommelier Gerald Doleschl verkostet edle Wasser-Tropfen, Extremradler Wolfgang Fasching arbeitet gegen die Frühlingsmüdigkeit und Karl Ploberger bringt den Mariahilferplatz in Graz zum Blühen. Die „Guten Morgen Österreich“-Steiermark-Tour, täglich ab 20. März 2017, von Montag bis Freitag ab 6.00 Uhr Früh in ORF 2.

Montag, 20. März – Riegersburg

„Munter in den Frühling“ – mit diesem Motto startet „Guten Morgen Österreich“ in die Woche und in den kalendarischen Frühling! Wie man der Frühjahrsmüdigkeit begegnet, weiß Internist und Kardiologe Dr. Viktor Weinrauch. Der Montag ist auch der „Weltglückstag“, der österreichische Schokoladebotschafter Josef Zotter weiß natürlich, wie man schnell glücklich wird und auch Kabarettist Markus Hirtler sorgt für gute Laune am frühen Morgen.

Dienstag, 21. März – Fehring

Der Dienstagmorgen steht ganz im Zeichen der „Special Olympics“: Zu Gast sind Special-Olympics-Präsident Jürgen Winter und der ehrenamtlich Präsident des Vereins Down-Syndrom Jürgen Wieser. Rechtzeitig zum Frühjahrsputz zeigen Eva Pölzl und Oliver Zeisberger am Dienstagmorgen, wie man selbst umweltfreundliche Putzmittel herstellt. Für die Musik in Fehring sorgen die Jazz-Band „SOKO Dixie“ und Franz Griesbacher von „Die Paldauer“.

Mittwoch, 22. März – Bad Radkersburg

Ob Wasser gleich Wasser ist, das besprechen Eva Pölzl und Oliver Zeisberger am Mittwochmorgen mit Wasser-Sommelier Gerald Doleschel. Außerdem: Singles-Reisen sind oft teuer, wie man aber auch allein kostenschonend und schön reisen kann, das zeigt „Guten Morgen Österreich“. Stargast am Mittwochmorgen ist der Schweizer Sänger und Songwriter Luca Hänni.

Donnerstag, 23. März – Mureck

Wie man gesund durch die Übergangszeit kommt, erklären Dr. Albert Sudy, Meteorologe, und Dr. Peter Grieshofer, Mediziner und Gehirnforscher, am Donnerstagmorgen live im Studio. Auch Wolfgang Fasching kennt das Zusammenspiel von Körper und Wetter, der Extremradler und Mentaltrainer ist zusammen mit Friseur Mario Gutmann zu Gast, der live in Mureck zur Schere greifen wird.

Freitag, 24. März – Graz

Der Wochenabschluss wird in Graz begangen, natürlich steht auch der Freitag ganz im Zeichen der Special Olympics. Gefeiert wird das große Finale mit prominenten Botschaftern wie Renate Götschl, Günther Ziesel, Special-Olympics-Reporter der ersten Stunde, und den „Edelseern“. Natürlich stehen auch die Athleten im Scheinwerferlicht, zu Gast ist sind die Eisschnelllaufgeschwister Sabrina, Patrick und Niklas Bichlmair. Und Karl Ploberger, der Gärtner der Nation, bringt den Mariahilferplatz zum Blühen.

Von der Steiermark geht es dann ab 27. März nach Kärnten, wo „Guten Morgen Österreich“ sein einjähriges Jubiläum feiert – täglich ab 6.00 Uhr melden sich Eva Pölzl und Marco Ventre aus folgenden Gemeinden:

Montag, 27. März: Steindorf

Dienstag, 28. März: Himmelberg

Mittwoch, 29. März: Feldkirchen, die Jubiläums-Sendung

Donnerstag, 30. März: Gurk

Freitag, 31. März: Straßburg

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website gutenmorgen.ORF.at: Vom aktuellen Topthema bis zum Kochrezept des Tages werden die Highlights der Sendung zum Nachlesen angeboten. Interessierte finden hier auch alles Wissenswerte über die Moderatorinnen und Moderatoren, relevante Servicenummern sowie Foto-und Videomaterial. Eine interaktive Österreichkarte dient zur Orientierung, wo sich das mobile Sendestudio auf seinem Weg durch die Bundesländer gerade befindet.

