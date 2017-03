WeDo Technologies lanciert bahnbrechende SaaS-basierte Lösung für das Management von Telekommunikationsbetrug

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - WeDo Technologies führt Einführung von SaaS-Produkten an

Gratis-Testversion für 60 Tage für eine bahnbrechende neue Software as a Service, die es Telekommunikationsunternehmen ermöglicht, schneller als je zuvor gegen Betrug vorzugehen

- Beschleunigte Aufdeckung von Betrug und Schadensminderung durch vertrauenswürdige vorgefertigte Apps

WeDo Technologies, der weltweit führende Anbieter von Revenue Assurance und Fraud Management, kündigt heute die Markteinführung einer Reihe von cloudbasierten Anwendungen zur Bekämpfung von Telekommunikationsbetrug an. RAID.Cloud von WeDo Technologies ermöglicht eine schnellere Integration mit bestehenden Technologien sowie die Bereitstellung einfacherer, schnellerer und intelligenterer Ansätze für das Management von Telekommunikationsbetrug, das sich in nur wenigen Minuten integrieren lässt. RAID.Cloud spart auch Zeit und Kosten durch Selbstbedienung und den benutzerfreundlichen sofortigen Onboarding-Prozess. Dies wird durch die Entwicklung von mehreren Erkennungsanwendungen erreicht, die bereit sind, bestimmte Betrugsarten wie Roaming, Bypass und IRSF zu erfassen.

RAID.Cloud stellt auch wegweisende Applikationen (Apps) für digitales Risikoprofiling, für das Kundenerlebnis (CX) und für durch Crowdsourcing ermöglichte Service Assurance Analytics bereit.

RAID.Cloud ist die Antwort von WeDo Technologies auf eine sich schnell verändernde Telekommunikationslandschaft; eine, in der Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen (Communication Service Providers, CSP) unter dem wachsenden Druck stehen, sich zu verändern, zu diversifizieren, sich an komplexe Netzwerksysteme anzupassen, Serviceangebote zusammenzuführen und Ökosysteme von Partnern aufzubauen und bei all dem auch die Zunahme beim Outsourcing zu managen. All dies hat ein Umfeld geschaffen, das für Einnahmeabflüsse anfällig ist und in dem ein drastisch erhöhtes Betrugsrisiko besteht. Im vergangenen Jahr berichtete die Communications Fraud Control Association, dass der Sektor durch Betrug Schäden in Höhe von 38,01 Milliarden Dollar erlitten hat. Der Trend zeigt, dass die Notwendigkeit für Unternehmen zu handeln und ihre TK-Anlagen zu sichern, größer ist als je zuvor, dass aber zur gleichen Zeit die Geschwindigkeit, mit der neuen Risiken auftauchen, flexible und vielseitige Lösungen erfordern. WeDo Technologies arbeitet zurzeit mit mehr als 170 Telekommunikationsbetreibern in 96 Ländern zusammen, u. a. Etisalat, Vodafone, Orange, Turkcell, T-Mobile USA und Verizon, am Schutz gegen solche Risiken und an der Sicherung wichtiger Einnahmen.

"Cloud Computing hat die Art und Weise, wie Unternehmen mit Risiken in Bereichen wie Revenue Assurance und Fraud Management umgehen, beeinflusst", sagt Rui Paiva, CEO von WeDo Technologies. "Organisationen haben die Tatsache, dass Cloud- und Hybrid-Lösungen zur neuen Lebensart gehören, akzeptiert und das macht cloudbasierte Betrugs- und Einnahmerisikobegrenzungslösungen unerlässlich - all das durch eine moderne mobile Umgebung."

Über WeDo Technologies

WeDo Technologies ist ein weltweit führendes Unternehmen bei Revenue Assurance und Fraud Management und bietet Software und Sachverständigenberatung, um auf intelligente Weise große Mengen von Daten in einer Organisation zu analysieren, was dazu beiträgt, betriebliche oder geschäftliche Ineffizienzen zu beseitigen oder zu minimieren, und es Unternehmen ermöglicht, durch Einnahmenschutz und Kosteneinsparungen erhebliche Rendite zu erzielen.

WeDo Technologies arbeitet mit einigen der weltweit führenden Blue-Chip-Unternehmen in Telekommunikation, Einzelhandel, Versorgung und Finanzen zusammen. WeDo Technologies beschäftigt 600 hoch qualifizierte Fachkräfte und seine Software-Lösungen werden von mehr als 180 Kunden in 104 Ländern eingesetzt.

