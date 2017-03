Tag der offenen Tür - Das Haus als Kraftwerk: "The House"

Dimbach (OTS) - Das ökologische Einfamilien-Plus-Energiehaus "The House" von Hans und Rudi Aschauer liefert mehr Strom als es verbraucht. Wie das geht? Die Brüder Aschauer geben am TAG DER OFFENEN TÜR - 2. April 2017 von 10:00 bis 16:00 Uhr persönlich Einblicke in ihr Plus-Energie-Konzept.

Die einzigartige Wabentechnologie kombiniert Photovoltaik und ein innovatives Warmwasserkonzept mit integriertem Betonkollektor. Modernes Design macht "The House" zu einem echten Erlebnis. Für alle, die wissen wollen wie sich gutes Leben in "The House" anfühlt, besteht ab sofort auch die Möglichkeit zum Probewohnen.

Das Haus als Kraftwerk: "The House"

TAG DER OFFENEN TÜR: 2. April, 10:00-16:00 Uhr

Mühlberg 6, 4342 Baumgartenberg, OÖ.



Weitere Informationen unter: www.thehouse.at

Rückfragen & Kontakt:

The House

Rudi und Hans Aschauer

office @ thehouse.at

0664/1986208



Presse: Ute Fuith

ute.fuith @ gmail.com

Tel. 0664/918 41 64