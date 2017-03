Lidl Österreich als bester Arbeitgeber ausgezeichnet

Bereits zum vierten Mal in Folge ein „Great Place to Work“

Salzburg (OTS) - Die Mitarbeiter haben gewählt: Bei der offiziellen Verleihung am 15. März im Wiener Palais Liechtenstein wurde Lidl Österreich als bester Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet. Erstmals belegte der Salzburger Lebensmittelhändler den 1. Platz in der Kategorie XL und bestätigt damit den Erfolg der letzten Jahre.

Nach drei Auszeichnungen in Folge konnte Lidl Österreich das Ergebnis heuer sogar noch toppen: Mit dem 1. Platz ist Lidl Österreich der beste Arbeitgeber Österreichs in der Kategorie XL. Auch heuer wurden 500 Mitarbeiter von Lidl Österreich anonym befragt. Das unabhängige „Great Place to Work“-Institute hat die Ergebnisse anschließend objektiv analysiert. Das Resultat: Die Lidl-Mitarbeiter haben ihrem Arbeitgeber erneut ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt.

Dank gilt dem ganzen Team

„Diese Auszeichnung widmen wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gemeinsam haben wir uns heuer noch einmal verbessert. Das ist eine super Teamleistung!“, so Christian Schug, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Das bestätigt auch Christian Putz, Leiter Personal bei Lidl Österreich: „Das Ergebnis zeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen mit uns als Arbeitgeber zufrieden sind. 90 Prozent aller Befragten sind stolz darauf, was wir gemeinsam leisten. Das freut uns natürlich!“

Familienfreundlicher Arbeitgeber

Lidl Österreich kümmert sich ganz bewusst und intensiv um seine Mitarbeiter. Erst Anfang März wurde beispielsweise der Mindestlohn erneut angehoben. Die aktive Betreuung der Mitarbeiter hat einen sehr hohen Stellenwert im Unternehmen: Ein offener, wertschätzender Umgang miteinander und eine Führungskultur auf Augenhöhe sind selbstverständlich. Lidl Österreich hat sich daher bereits im letzten Jahr entschieden, am Audit „berufundfamilie“ teilzunehmen, einer Initiative des Familienministeriums. Bundesministerin Dr. Sophie Karmasin hat den heimischen Lebensmittelhändler im vergangenen November mit dem staatlichen Gütezeichen für familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet. Es geht dabei allen voran um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Die sogenannte Work-Live-Balance rückt immer stärker in den Fokus. Bei vielen berufstätigen Menschen steht daher nicht mehr die Bezahlung ganz oben. „Nur wer in seinem Privatleben mit Familie, Freunden oder Hobbys Ausgleich findet, hat auch die Energie, im Beruf sein Bestes zu geben. Davon sind wir überzeugt!“, so Christian Schug.

Lidl Österreich kümmert sich um seine Mitarbeiter:

Mindestlohn von 10,50 bzw. 11,50 pro Stunde => mindestens 5% und bis zu 25% über Kollektivvertrag

Minutengenaue Zeiterfassung

Überdurchschnittliche Bezahlung

Individuelle Aus- und Weiterbildung

Monatliche Mitarbeiter-Rabatte

Betriebliche Gesundheitsförderung

Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch familienfreundliche Teilzeitmodelle

Möglichkeit für ein Sabbatical

Möglichkeit eines Papa-Monats

Aufwertung der Filialleiter-Position durch individuelle Weiterbildungsprogramme

Dienstauto für alle Filialleiter

Mitarbeiterbefragungen, Vorschlagswesen und Ideenwettbewerbe

Besondere Berücksichtigung von Mitarbeiter-Bedürfnissen im Filialbau

Lebendige interne Kommunikation mit allen Mitarbeitern

Lidl Österreich steht für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und beschäftigt mehr als 4.800 Mitarbeiter. Der heimische Lebensmittelhändler mit Sitz in Salzburg betreibt mittlerweile drei Logistikzentren und über 200 Filialen in ganz Österreich. 2016 wurde das Unternehmen nicht nur zum 3. Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet, sondern erstmals auch zum "Händler des Jahres" in der Kategorie Diskont. Das vielfältige Sortiment bietet eine Auswahl von 1.500 verschiedenen Artikeln – rund ein Drittel davon aus Österreich. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben echter Frische ein Angebot von jährlich rund 5.000 zusätzlichen Aktionsartikeln, das auch internationale Spezialitäten aus ganz Europa umfasst.

Lidl Österreich ist sich seiner Verantwortung für Mensch und Umwelt bewusst. Unter dem Titel „Auf dem Weg nach morgen“ übernehmen wir in unserem täglichen Handeln ökonomische, soziale und ökologische Verantwortung. Wir stehen für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei verstehen wir unter „Leistung“ nicht nur Menge, Qualität und Einkaufsatmosphäre. Wir zählen dazu heute auch die Verantwortung, die wir als Unternehmen für alle Anspruchsgruppen entlang der Wertschöpfungskette übernehmen.

