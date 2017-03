Premiere für Hosea Ratschiller bei „Was gibt es Neues?“ am 17. März

Außerdem mit Resetarits, Straßer, Maurer und Lainer

Wien (OTS) - Oliver Baier stellt die erste Frage nach der „Grünlücke“ nicht ohne Hintergedanken: ist doch der irische St. Patrick’s Day in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 17. März 2017, um 22.10 Uhr in ORF eins das Sendungsthema! Und so rätseln Lukas Resetarits, Katharina Straßer, Thomas Maurer, Günther Lainer und erstmals Hosea Ratschiller über diesen Begriff. Letzterer ist der Präsentator der neuen „DIE.NACHT“-Serie „Pratersterne“, die am 21. März um 23.00 Uhr in ORF eins Premiere feiert, und so nebenbei aktueller Preisträger des Salzburger Stiers und des Österreichischen Kabarettpreises. Die Promifrage stellen die „Willkommen Österreich“-Kollegen Grissemann & Stermann. Sie wollen wissen, warum auf einer texanischen Universität voriges Jahr plötzlich Dutzende Studentinnen und Studenten mit Dildos erschienen?!

