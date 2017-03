Toys"R"Us mit neuer Struktur in Zentraleuropa

Köln (ots) - Mit sofortiger Wirkung übernimmt Detlef Mutterer die Geschäftsführung für die Toys"R"Us Gesellschaften in Zentraleuropa (Deutschland, Österreich und Schweiz) sowie Polen. Seit 2008 ist er für das Handelsunternehmen Toys"R"Us tätig und berichtet in seiner neuen Funktion direkt an Kevin Macnab, President International. Für den Bereich Einkauf übernimmt Elke Lauf, die ebenfalls bereits seit 2008 für Toys"R"Us tätig ist, mit sofortiger Wirkung die Funktion des General Merchandise Managers für Zentraleuropa. Darüber hinaus wird sie weiterhin verschiedene Initiativen im Bereich Merchandise auf paneuropäischer Ebene vorantreiben.

Mit der Berufung von Detlef Mutterer als Geschäftsführer realisiert Toys"R"Us die international neu konzipierte Struktur des Unternehmens zur Stärkung der lokalen Märkte und zielgenauen Bedienung der individuellen Anforderungen der Länder. Im Zuge des Ausscheidens von Dr. Wolfgang Link als President Europe im Februar 2017 stellt Toys"R"Us die Weichen zugunsten einer dezentralisierten Führungsstruktur europaweit um. Mit Fokus auf die Bereiche Customer Experience, Merchandising, Marketing & Branding, Channels sowie Expansion soll Wachstum generiert und eine positive Trendwende erreicht werden. Die Umstellung der Unternehmensstruktur mit länderbasierter Führung erfolgt ebenfalls in den kommenden Wochen sukzessive in den übrigen europäischen Ländergesellschaften.

Über TOYS"R"US

Toys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 37 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 90 Stores sowie jeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächerten Angebot bekannter Herstellermarken und leistungsstarker Eigenmarken aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.toysrus.de.

