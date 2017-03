Wopfinger Gruppe kauft Wietersdorfer Baustoff-Sparte

Klagenfurt/Waldegg/Wopfing (OTS) - Die Kärntner WIG Wietersdorfer Holding GmbH und die Niederösterreichische Baumit Beteiligungen GmbH sind heute vertraglich übereingekommen, dass die Wietersdorfer Tochter w&p Baustoffe GmbH zu 100 Prozent von der zur Schmid Industrieholding gehörenden Baumit Beteiligungen GmbH übernommen wird. Das bedeutet die Übernahme aller Standorte und Anteile an den Marken Baumit und KEMA. Die Übertragung der Wietersdorfer-Anteile erfolgt vorbehaltlich der notwendigen Genehmigungen, insbesondere durch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB). Die BWB wurde bereits über den Vertragsabschluss informiert. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart.

In der w&p Baustoffe GmbH sind die Baustoffaktivitäten der Wietersdorfer Gruppe in mehr als 20 Ländern gebündelt. Unter den Marken Baumit und KEMA wird, mit rund 650 MitarbeiterInnen – 225 davon in Österreich – eine Palette von Produkten wie Putz, Mörtel und Estrich sowie Vollwärmeschutz, Klebe- und Spachtelmassen hergestellt und vertrieben.

Marken-Partner wird neuer Eigentümer

1988 begründeten Dieter Kern für die „Wietersdorfer“ und Friedrich Schmid für die „Wopfinger“ die Dachmarke Baumit. Primäres Ziel war, hochqualitative Baustoffprodukte unter der gemeinsamen Dachmarke - Baumit - zu vertreiben. Bei Forschung und Entwicklung sollten innerhalb der Unternehmen Synergien genutzt und die Produkte in den Bereichen Fassade, Putze und Estriche auf einheitlichem Qualitätsniveau unter einheitlichen Qualitätsstandards produziert werden. Die Eigenständigkeit, beider in Familienbesitz befindlichen Unternehmensgruppen, blieb bis heute bestehen. „Gemeinsam mit den Wietersdorfern haben wir in fast 30 Jahren Baumit zu einer innovativen und verlässlichen Marke aufgebaut. Ein Strategiewechsel der Wietersdorfer, die zukünftig den Fokus ihrer Aktivitäten auf andere Wachstumsmärkte legen, hat zur Einigung über den Verkauf geführt“, so Mag. Robert Schmid, Geschäftsführer der Baumit Beteiligungen GmbH.

Wietersdorfer: Fokus auf B2B-Wachstumsmärkte

„Innovation, Spezialisierung und Internationalisierung prägen die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens. Mit dem Verkauf der Baustoffsparte werden wir uns in Zukunft gänzlich auf B2B-Märkte fokussieren und schaffen zudem finanziellen Freiraum für Wachstum in jenen Geschäftsfeldern, in denen wir verstärkt Entwicklungspotenzial sehen“, erklärt Dr. Michael Junghans, Geschäftsführer der WIG Wietersdorfer Holding GmbH. „Im Rohrbereich etwa, in dem wir mit unseren Tochterunternehmen HOBAS und POLOPLAST vertreten sind, orten wir große Wachstums- und Spezialisierungsmöglichkeiten“, so Junghans weiter. Ziel ist es, sich verstärkt auch auf die weiteren Geschäftsfelder ‚Zement und Beton‘, ‚Kalk‘ sowie internationale Beteiligungen zu konzentrieren.

Über die Wietersdorfer Holding GmbH (Stand März 2017)

Die WIG Wietersdorfer Holding GmbH mit Hauptsitz in Klagenfurt (Österreich) ist ein Mischkonzern der Baustoff- und Rohrbranche. Zu den Geschäftsfeldern des Unternehmens zählen Zement & Beton, Kalk, Baustoffe, HOBAS und POLOPLAST. Mit insgesamt 76 Niederlassungen in 38 Ländern ist die WIG Wietersdorfer Holding GmbH mit ihren Marken w&p, Baumit, Salonit, KEMA, HOBAS, POLOPLAST national und international stark vertreten. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen im In- und Ausland mehr als 2.800 MitarbeiterInnen, ist an 28 Produktionsstandorten aktiv und erwirtschaftete im Jahr 2015 einen Umsatz von 541,6 Mio. EUR. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung im Jahr 1893 von Philipp und Gottlieb Knoch zu hundert Prozent in Familienbesitz.

Über die Schmid Industrieholding GmbH (Stand März 2017)

Die Schmid Industrieholding GmbH mit Hauptsitz in Waldegg/Wopfing (Österreich) ist ein Mischkonzern der Baustoffbranche. Die Unternehmensgruppe erzielte 2016 mit 5.100 MitarbeiterInnen einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro. Zu den wichtigsten Umsatzträgern des Konzerns gehören heute Kalk, Zement, Fassadensysteme, Putze und Estriche, bauchemische Produkte sowie Dämmstoffe. Die Schmid Industrieholding vereint über 90 Unternehmen in 22 Ländern unter anderem die Baumit Beteiligungen, Wopfinger Baustoffindustrie, Austrotherm, Murexin, Lorencic und Wolf Plastics.

