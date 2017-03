Kapsch TrafficCom initiiert Start-up Accelerator-Program “Kapsch Factory1”

Fünf Start-ups profitieren von insgesamt 150.000 Euro beteiligungsfreier Förderung und einem sechsmonatigen Mentoring-Programm. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Wien (OTS) - Weltweit ruft Kapsch Gründer von Unternehmen in den Innovationsfeldern Connected & Autonomous Driving, Big Data Analytics & Deep Learning, Smart Mobility, Security & Privacy, Infrastructure und Payment & Transaction Processes auf, sich für das Partnerprogramm zu bewerben. Einreichungen sind ab sofort und bis 10. April auf der Website http://www.factory1.net möglich.

Die fünf ausgewählten Gewinner erhalten einen Anteil an der beteiligungsfreien Gesamtförderung von 150.000 Euro sowie eine sechsmonatige Unterstützung durch Experten, um ihre nächsten Unternehmensziele zu erreichen. Das Programm begleitet Unternehmerinnen und Unternehmer mit einem funktionierenden Prototyp oder ersten Referenzkunden auf dem Weg zum umfassenden Proof-of-Concept Projekt. Außerdem profitieren die Gewinner vom internationalen Kapsch Netzwerk und haben die Möglichkeit, ihre Ideen bei einigen der wichtigsten Branchenevents einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren. Die Start-ups bleiben zu 100 % im Besitz ihrer Gründer.

Bewerbung und sechsmonatiges Mentoring

Entrepreneurs mit einem funktionierenden Prototyp oder ersten Referenzkunden sowie einem erfahrenen Team, das mit Leidenschaft etwas in der Mobilitätsbranche bewegen will, sind die gefragten Bewerber der Kapsch Factory1. Die besten 15 Unternehmenskonzepte werden beim fünftägigen Kick-off Bootcamp vom 8. bis 12. Mai in Wien einer Fachjury präsentiert. Die Jury bewertet Konzepte und Prototypen unter anderem nach Innovationsgrad sowie Wettbewerbsfähigkeit.

Für die fünf Unternehmen mit der besten Beurteilung startet danach das halbjährige Mentoring-Programm, indem sie ihre Innovationen unter anderem bei den Vienna Acceleration Days und der Vienna Acceleration Week vorstellen können. „Junge Unternehmen von heute sind wichtig für die Zukunft. Deshalb haben wir unser eigenes Start-up Accelerator-Program im Rahmen unserer Open Innovation Strategie ins Leben gerufen. Wir wollen damit die Technologien von morgen identifizieren und zukunftsorientierte Businessmodelle unterstützen mit dem Ziel langfristiger Partnerschaften mit diesen Unternehmen aufzubauen“, erklärt Mag. Georg Kapsch, CEO von Kapsch TrafficCom.

Zu den Highlights des Programms zählen mit Sicherheit die Möglichkeit, sich bei einigen der wichtigsten Branchenevents zu präsentieren, wie dem ITS European Congress in Frankreich und als Abschluss der Kapsch Factory1 auf dem ITS World Congress in Montréal, Kanada.

