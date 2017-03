NEOS: Wahl in den Niederlanden stärkt die liberalen, pro-europäischen Kräfte

Matthias Strolz: „Der Wahlausgang beweist, dass ein pro-europäischer Kurs Zustimmung bei Bürgerinnen und Bürgern findet“

Wien (OTS) - NEOS zeigen sich erfreut über das Wahlergebnis in den Niederlanden. „Die Wählerinnen und Wähler haben ein starkes Zeichen gegen einen rückwärtsgewandten und neo-nationalistischen Kurs gesetzt“, so NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz. „Es ist besonders erfreulich, dass die liberalen Kräfte mit einem pro-europäischen Kurs Erfolg haben. Ich gratuliere unseren beiden Schwestern VVD und D66. Sie beweisen, dass ein klares Bekenntnis zu den europäischen Werten eine breite Unterstützung bei den Bürgerinnen und Bürgern finden kann“, zeigt sich Strolz überzeugt. Gerade in einer für die Europäische Union so entscheidenden Phase gebe das Ergebnis Hoffnung auch für zukünftige Wahlen.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS

+43 1 522 5000

presse @ neos.eu

www.neos.eu