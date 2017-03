Lotto: Dreifachjackpot mit 4,5 Millionen Euro am Wochenende

Solo-Joker mit 223.600 Euro in Oberösterreich

Wien (OTS) - Wie auch schon seine beiden Vorgänger entwickelte sich auch der dritte Doppeljackpot des Jahres am vergangenen Mittwoch zum Dreifachjackpot weiter. Es gab also neuerlich keinen Sechser, und somit bleiben mehr als 3 Millionen Euro im Gewinntopf. Die Österreichischen Lotterien rechnen bis zur Ziehung am Sonntag mit etwa 6,3 Millionen Tipps, und das lässt die Sechser Gewinnsumme auf rund 4,5 Millionen Euro ansteigen.

Sechs Spielteilnehmern gelang ein Fünfer mit Zusatzzahl. Zwei Niederösterreicher und ein Vorarlberger waren dabei jeweils per Quicktipp erfolgreich, zwei Tiroler und ein win2day User kreuzten ihren Gewinn jeweils auf einem Normalschein an. Jeder der sechs erhält dafür rund 27.000 Euro.

Joker

Zum bereits siebenten Mal hintereinander gab es beim Joker einen Sologewinn. Ein Spielteilnehmer aus dem Hausruckviertel in Oberösterreich hatte als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung und erhält, da er auch das „Ja“ angekreuzt hatte, rund 223.600 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15.3.2017:

3fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.034.710,30 – 4,5 Mio. warten 6 Fünfer+ZZ zu je EUR 26.972,70 170 Fünfer zu je EUR 1.038,50 315 Vierer+ZZ zu je EUR 168,10 6.338 Vierer zu je EUR 46,40 8.762 Dreier+ZZ zu je EUR 15,10 100.641 Dreier zu je EUR 5,20 324.667 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 1 14 18 27 30 40 Zusatzzahl: 12

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15.3.2017:

1 Joker zu EUR 223.587,70 15 mal EUR 7.700,00 146 mal EUR 770,00 1.283 mal EUR 77,00 12.175 mal EUR 7,00 123.895 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 7 5 8 5 7 5

