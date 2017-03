NÖ Heldenberg 15.03.17: Special Olympics Team am Heldenberg! Besuch der Athleten aus Jamaica, Bahrain und Kosovo am Heldenberg

HELDEN TREFFEN HELDEN!

Heldenberg (OTS) - NÖ, Heldenberg



Der Heldenberg wurde am 15.03.17 zum Host Town der Special Olympics 2017. "Es war uns eine große Freude, gemeinsam mit dem Special Olympics Partner Rotary Club und Mag. Erwin Klissenbauer, Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule, die Teilnehmer aus Jamaica, Bahrain und Kosovo am Heldenberg begrüßen zu dürfen", so Bürgermeister Ing. Peter Steinbach. Mit viel Geschichte und Kultur starteten wir im Lipizzaner Ausbildungs- und Trainingszentrum der Spanischen Hofreitschule mit einem Special Morgentraining der berühmten weißen Hengste. Nach einer kleinen Stärkung mit traditioneller Kost ging es weiter in Koller’s Oldtimer Museum wo die Athleten die Möglichkeit hatten, die Geschichte des Automobils mitzuverfolgen. Erwin Klissenbauer, Peter Steinbach und Nationalratsabgeordnete Eva-Maria-Himmelbauer sowie das gesamte Heldenberg-Team wünschen den Sportlerinnen und Sportlern viel Erfolg bei den Special Olympics World Winter Games 2017.

Mehr Infos und Bilder zum Download unter: www.derheldenberg.at





