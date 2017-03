365 Sherpas, die politisch-strategische Kommunikationsberatung der Hirschen Group, ist ab sofort auch in Wien am Start

"Wir sind die Frischzellenkur für den österreichischen Public Affairs-Markt."

Die in Berlin gegründete politisch-strategische Kommunikationsberatung der Hirschen Group, 365 Sherpas, ist die erfolgreichste Public Affairs Agenturgründung der vergangenen 5 Jahre. Ab sofort ist sie auch in Wien vertreten. Die Agentur für Corporate Affairs und Policy Advice bietet künftig auch für Kunden in Österreich haltungsstarke Beratung für Interessenvertretung, Krisen-und Sondersituationen, Organisationsentwicklung, Unternehmenskommunikation und Kampagnenberatung.

Die Geschäftsführung der 365 Sherpas Consulting GmbH übernehmen die Managing Partners Jan Böttger und Herbert Rohrmair-Lewis, der seit Anfang des Jahres in Doppelfunktion auch als für das Business Development zuständiger Geschäftsführer bei der Wiener Agentur Zum goldenen Hirschen Campaigning fungiert. Der enge Verbund der 365 Sherpas mit einem schlagkräftigen Netzwerk aus Kreativ- und Digitalexperten unter dem Dach der Hirschen Group stärkt auch am neuen Standort die Ressourcen der Kommunikationsberatung.

"Die Bedürfnisse von Unternehmen haben sich radikal verändert. Im Bereich nachhaltiger Interessenvertretung und der Positionierung im Themenwettbewerb gibt es heutzutage keine Strategie, die nicht politisch orientiert ist. Tatsächlich erleben wir in Österreich, auch durch den Aufbruch alter Strukturen, gerade hochpolitische Zeiten, die einen unbelasteten und unverstellten Blick benötigen", sieht sich Herbert Rohrmair-Lewis, langjähriger Bundesvorsitzender Junge Wirtschaft - der Interessenvertretung von 120.000 jungen UnternehmerInnen -, in der Bedeutung der 365 Sherpas für Österreich bestärkt.

Jan Böttger ergänzt: "Als Wegbereiter und Wegbegleiter unserer Klienten durch schwieriges Terrain gehen wir bereits seit unserer Gründung im Jahr 2013 in Berlin erfolgreich neue Wege in der Politikberatung. Für uns gilt: Eine klare Haltung schafft die besten Ergebnisse. Transparente Kommunikation, die auch in Debatten erfolgreich ist, bildet die Basis einer mutigen und partnerschaftlichen Beratung, wie wir sie mit unserem erfahrenen und agilen Team nun auch in Wien anbieten." Böttger ist seit 2014 Geschäftsführer der 365 Sherpas in Berlin und wird die enge Verzahnung des Beratungsangebots beider Standorte sicherstellen.

365 Sherpas ergänzen das Angebot in der österreichischen Kommunikationsbranche um politisch-strategische Beratung von Unternehmen und Institutionen, die oftmals weit im Vorfeld einer möglichen öffentlichen Kommunikation ansetzt. Sie legen den Fokus auf strategische Fragen und arbeiten an der Zukunft von verantwortlicher Interessenvertretung der Wirtschaft und von dialogorientierter Kommunikation mit der Politik. Dabei geht es um Antworten auf die sich im Zuge von Globalisierung und Digitalisierung verändernden strategischen Fragestellungen, die von Belangen des einzelnen Bürgers über die Gemeinde bis hin zu internationalen Zusammenhängen reichen können.

365 Sherpas - Corporate Affairs & Policy Advice, gegründet 2013 mit Büros in Berlin und Wien, ist die politisch-strategische Kommunikationsberatung für Unternehmen, Verbände und Institutionen. Als Teil der Hirschen Group arbeitet sie mit knapp 30 Beraterinnen und Beratern in einem eingespielten und unmittelbar arbeitsfähigen Netzwerk aus Campaigning-, Kreativ- und Digitalexperten. http://365sherpas.com

Die Hirschen Group GmbH wurde 2005 gegründet und gehört zu den größten inhabergeführten Agenturgruppen Deutschlands. Aktuell arbeiten über 500 Mitarbeiter an den Standorten Berlin, Hamburg, Dresden, Köln, Stuttgart, München, Frankfurt und Wien und betreuen über 145 Kunden wie Media Markt, BMW, Pernod Ricard, Ferrero, die Schweizer Privatbank Julius Bär, den deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), Lidl, die AOK Baden-Württemberg, den Axel Springer Verlag, Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten, den Verkehrsverbund Stuttgart, BAUHAUS, das Bundesministerien für Arbeit und Soziales, das Bundesministerium für Wirtschaft und das Staatsministerium Baden-Württemberg mit einem Gesamt-Billingvolumen von über 250 Mio. Euro. Die Hirschen Group ist Gründungsmitglied von The Golden Dudes, einer Allianz inhabergeführter und unabhängiger Kommunikationsagenturen, in der sich 2013 weltweit führende unabhängige Kommunikationsagenturen zusammengeschlossen haben, um Unternehmen mit individuellen und maßgeschneiderten Lösungen für internationale Kommunikationsaufgaben zu unterstützen. Sie ist außerdem eine unabhängige Agenturgruppe im weltweiten Kommunikationsnetzwerk WPP.

