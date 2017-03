Multibiometrie bietet ein Maximum an Sicherheit

CeBIT 2017 - Mit DERMALOG Lösungen "Made in Germany" gegen Identitätsbetrug

Als einer der Pioniere in der Entwicklung biometrischer Produkte hat DERMALOG Identification Systems die Welt der modernen Sicherheitstechnik mitgeprägt. Das größte deutsche Biometrie Unternehmen hat in über 20 Jahren Firmengeschichte Staaten und Regierungen in der ganzen Welt beliefert. Vom 20. - 24. März stellt DERMALOG auf der CeBIT den Einsatz und die Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Biometrie-Lösungen zur Schau. (Halle 6, Stand J39)

DERMALOG Wissenschaftler entwickeln kontinuierlich Systeme zur biometrischen Identifikation. Hier lassen sich Fingerabdruck-Erkennung, Gesichts-Erkennung und Iris-Erkennung hervorheben. Genauigkeit und Geschwindigkeit der Algorithmen werden fortlaufend optimiert, um Personen in großen Datenbanken identifizieren zu können. Kombiniert in einem Projekt verwendet, leisten Multi-Biometrie-Lösungen einen entscheidenden Beitrag gegen Identitätsbetrug.

"Unser Multi-Modales ABIS (Automated Biometric Identification System) vereint mehrere biometrische Methoden", sagt DERMALOG Gründer und Geschäftsführer Günther Mull. ABIS ist ein vollständig anpassbares Software-Paket. Es ermöglicht aufgenommene und herausgearbeitete Merkmale, so genannte biometrische Templates, miteinander zu vergleichen, abzuspeichern und zu verarbeiten. Als Multibiometrie-Anbieter ist DERMALOG in der Lage etwa die Fingerabdruck-Erkennung mit der Gesichts-Erkennung zu verknüpfen.

Komplette Nationale ID Karten Systeme, ID Karten für die Organisation eines Gesundheitssystems, Reisepässe und Grenzkontrollsysteme sind nur ein Teil der Möglichkeiten. Auch strafrechtliche Ermittlungen, Flüchtlings- und Wählerregistrierung, Bankgeschäfte sowie Bezahlsysteme können mit Biometrie-Lösungen von DERMALOG auf einen hohen Standard gebracht werden. Inklusive Scanner Hardware umfasst das Produktportfolio des "Biometrics Innovation Leader" fest installierte und mobile Lösungen.

"Spezielle Anforderungen, die sich aus der Sicherheitslage und den Bedingungen vor Ort ergeben, sind unser Tagesgeschäft", sagt DERMALOG Chef Günther Mull. "DERMALOG als Hersteller, Lieferant und Systemintegrator kann Lösungen sehr zügig implementieren, auch in bestehende Projekte. Unsere "Turnkey Solutions" sind zuverlässig, intuitiv zu bedienen und vor allem schnell und sicher."

