Neu: „Investieren in Österreich“ von TPA

„Investieren in Österreich. Das aktuelle Steuersystem im Überblick“: Die wichtigsten Regelungen des österreichischen Steuersystems für Unternehmer und Investoren.

Wien (OTS) - Die wichtigsten Regelungen des österreichischen Steuersystems sind für Unternehmer und Investoren in der aktuellen Broschüre „Investieren in Österreich. Das aktuelle Steuersystem im Überblick“ übersichtlich zusammengefasst.

Das kompakte und handliche Nachschlagewerk enthält wesentliche Informationen zu den Gesellschaftsformen, das Wichtigste rund um Körperschaft-, Einkommen- und Umsatzsteuer, aktuelle Steuerbegünstigungen sowie zentrale Regelungen zu den Doppelbesteuerungsabkommen. Seit 2008 erscheint „Investieren in Österreich“ im Rahmen der TPA Publikationsserie „Investieren in“.

Neben „Investieren in Österreich“ erscheinen auch „Investieren in“- Broschüren für die Länder Albanien, Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. An diesem länderübergreifenden Projekt arbeiten jedes Jahr zwischen 15 und 18 Autorinnen und Autoren von TPA. „Das gemeinsame Ziel ist es, relevante und nützliche Informationen für in- und ausländische Investoren und Unternehmer anschaulich zu bündeln“, erklärt Robert Lovrecki, Steuerberater, Partner und einer der federführenden Autoren der Publikation „Investieren in Österreich“.

Die TPA Länderserie „Investieren in“: 11 Länder. 11 Steuersysteme.



Jede Broschüre der Länderserie „Investieren in“ ist ein informatives Nachschlagewerk im handlichen Format. „Die Leser schätzen die unkomplizierte Sprache und die übersichtliche Gestaltung“, sagt Robert Lovrecki. Weitere Beliebtheitsfaktoren sind der Aufbau und die Struktur der Inhalte. Alle Broschüren sind thematisch gleich aufgebaut. „Das macht es für den Leser besonders angenehm und leicht, die wesentlichen Unterschiede zwischen 11 unterschiedlichen Steuersystemen herauszufinden“, meint dazu Robert Lovrecki.

Jährlich steigende Nachfrage



Seit der ersten Ausgabe haben die Bestellungen der „Investieren in“-Länderserie (11 Länder. 11 Steuersysteme.) konstant zugenommen. Die aktuelle Gesamtauflage beträgt 25.000 gedruckte Exemplare. Die elektronischen PDF-Versionen werden in Österreich rund 1.800 Mal pro Jahr angefordert.

Alle Kundinnen und Kunden von TPA sowie Interessenten werden automatisch über die Neuauflage der „Investieren in“-Länderserie 2017 informiert. Sowohl die komplette Länderserie als auch einzelne Länderexemplare können ab sofort unter www.tpa-group.at oder per E-Mail unter service@tpa-group.at kostenlos als Printversion und auch als PDF-Version auf Deutsch und Englisch angefordert werden.

