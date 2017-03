Bereitschaftseinheit nimmt bei Schwerpunktaktionen zwei Dealer fest

Wien (OTS) - Beamte der Bereitschaftseinheit konnten am 15. März 2017 zwei Männer beobachten, die Suchtmittel an Abnehmer verkauften. Ein 17-jähriger mutmaßlicher Dealer wurde um 16.45 Uhr im Bereich der Schellhammergasse (16.) festgenommen, ein 20-Jähriger um 22.00 Uhr am Treppelweg (1.). Geringe Mengen Cannabis und Bargeld wurden sichergestellt, die insgesamt drei Abnehmer auf freiem Fuß angezeigt.

