Die Stars der „Starnacht am Wörthersee 2017“

Bereits fix: Melanie C, Sydney Youngblood, Nathan Trent, Andrea Berg, Semino Rossi, Julian Le Play und Flowrag

Wien (OTS) - Wenn Alfons Haider und Barbara Schöneberger – Romy-nominiert im Bereich Show/Unterhaltung – am Samstag, dem 22. Juli 2017, live um 20.15 Uhr in ORF eins die „Starnacht am Wörthersee 2017“ eröffnen, wird der TV-Sommerevent zum 18. Mal seinem Namen gerecht. Denn bei der ORF/MDR-Produktion sind bereits fix in Klagenfurt mit dabei: Melanie C, Sydney Youngblood, Andrea Berg, Semino Rossi, Julian Le Play, Flowrag und Nathan Trent.

Stars und ihre Hits bei der „Starnacht am Wörthersee“

In den 1990er Jahren feierte sie mit den Spice Girls weltweit Erfolge. Heute blickt Melanie C auf eine unglaubliche Karriere zurück und nach längerer Pause wieder nach vorn in Richtung Bühne: Mit ihrem ersten persönlichen Album „Version of Me“ im Gepäck ist sie bei der „Starnacht am Wörthersee“ mit dabei. Neben „Sporty Spice“ hat sich noch ein weiterer Act angekündigt, dessen Songs um die Welt gingen:

Sydney Youngblood feiert im Juli sein „Starnacht“-Debüt. Der gebürtige Texaner ließ Fans rund um den Globus Ende der 1990er Jahre u. a. zu „Sit and Wait“ tanzen. Außerdem sind Semino Rossi und Andrea Berg einmal mehr mit von der Partie. Der Schlagerstar zählt genauso wie die Sängerin seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstlern in Österreich und Deutschland und gilt längst als „Starnacht“-Routinier.

Hits made in Austria: Julian Le Play ist seit Jahren ein Fixstern der österreichischen Musikszene und mit seinen Songs regelmäßig in den Charts. Erstmals bei der „Starnacht“ dabei ist Nathan Trent – er vertritt Österreich beim Eurovision Song Contest in Kiew mit seinem Song „Running on Air“. Die Burschen von Flowrag feiern ebenfalls ihre „Starnacht“-Premiere. Florian Ragendorfer, Richard Oliver Gillissen und Benjamin Zumpfe aus Mödling werden am Wörthersee – zumindest wenn es nach ihrem aktuellen Hit geht – „Geschichte schreiben“.

Weitere Acts des Musikspektakels werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Alle Infos zur „Starnacht am Wörthersee“ sind www.starnacht.tv abrufbar. Tickets sind bei oeticket (www.oeticket.com) erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at