Höchster Wandergenuss in den Wiener Alpen

Der Schneeberg feiert ein Jubiläum und eröffnet die Wandersaison

Katzelsdorf (OTS) - Seit 120 Jahren fährt die Salamander-Zahnradbahn Wanderer und Naturgenießer auf den Schneeberg in den Wiener Alpen. Das runde Jubiläum wird in diesem Jahr ausgiebig gefeiert. Auf dem Programm stehen Feste, geführte Vollmond- und Sonnenaufgangs-Wanderungen sowie Kräuterexkursionen. Besten Service für Wanderer bieten die zertifizierten Wanderhotels im Wanderdorf Puchberg am Schneeberg.

Eine kurze Anreise, von Wien dauert die Bahnfahrt nach Puchberg nur 1,5 Stunden, und schon befindet man sich mitten in der Bergwelt der Wiener Alpen. Ein Ausflug auf den Schneeberg – besser noch ein Urlaub im Wanderdorf Puchberg – lohnt sich allemal. Allein schon die Auffahrt mit der Schneebergbahn ist etwas Besonderes. Nur mehr drei Zahnradbahnen sind in Österreich im Einsatz. Faszinierend schöne Ausblicke öffnen sich von Niederösterreichs höchstem Berg (2.076 m). Wanderwege gibt es in reicher Zahl, ebenso Hütten, die mit Köstlichem verwöhnen. Weitum bekannt sind beispielweise die flaumigen Buchteln, die täglich an der Station Baumgartner gebacken werden.

Der Schneeberg ruft!

Wer den ersten Betriebstag der Schneebergbahn in der heurigen Saison für eine Fahrt auf das Hochplateau nutzen möchte, notiert sich den Samstag, 29. April im Kalender. Mit dem modernen Triebwagenzug gelangt man von Puchberg am Schneeberg in 40 Minuten bis zum höchsten Bahnhof Österreichs. Gesellig und beschwingt eröffnet das Wanderdorf Puchberg am Sonntag, 21. Mai die Wandersaison. Ab 10 Uhr können sich Wanderer in kundiger Begleitung auf unterschiedliche lange Wege machen. Ab 14 Uhr klingt der Wandertag bei Musik aus. Die Feier zum 120-jährigen Jubiläum der Schneebergbahnen ist für Sonntag, 25. Juni geplant.

Vollmondlicht & Kräuterduft

Von Mai bis Oktober haben Wanderer die Möglichkeit, den Schneeberg zu bestimmten Terminen bei geführten Wanderungen aus neuen Perspektiven zu erleben.

▪ Romantisch versprechen die Vollmond- und Sonnenaufgangs-Wanderungen zu werden. Die Teilnehmer treffen sich jeweils um 15 Uhr am Bahnhof in Puchberg, fahren auf den Schneeberg und wandern zur Fischerhütte, wo übernachtet wird. Nach dem Abendessen, wenn der Mond schön am Himmel steht, wandert die Gruppe zum Gipfelkreuz und erfreut sich am besonderen Licht, dem Sternenhimmel und der geradezu luxuriösen Bergeinsamkeit. Früh aufstehen heißt es am nächsten Morgen. Die Sonne wird von der Terrasse aus begrüßt. Nach dem Frühstück wandern alle hinunter nach Losenheim und fahren zurück zum Bahnhof Puchberg. Wer seinen Aufenthalt verlängern will, quartiert sich in Puchberg ein. Das Package kostet inklusive der Fahrt mit der Schneebergbahn und den Transfers vom/zum Bahnhof Puchberg 96 Euro pro Person. Termine: 10. Mai, 9. Juni, 8. Juli, 7. August, 9. September und 6. Oktober 2017.

▪ In die Welt der Kräuter weiht zweimal pro Monat Christine Diertl ein. Bei der kurzweiligen Wanderung erklärt Christine die am Weges-und Waldesrand wachsenden Kräuter, Blumen und Gräser, informiert über deren Bedeutung für die Natur und ihre Wirksamkeit für den Menschen. Die Wanderung beginnt jeweils um 14 Uhr und dauert etwa bis 16:30 Uhr. Der Kostenbeitrag pro Person beträgt 10 Euro. Termine: zweimal im Monat vom 2. Mai bis 7. Oktober 2017.

▪ Darüber hinaus bietet das Wanderdorf Puchberg am Schneeberg jeden Donnerstag geführte Schneeberg-Wanderungen an. Wer dabei sein möchte, wird um Anmeldung jeweils bis Dienstag 16 Uhr ersucht: Tel. 02636/22 56. Gäste der Puchberger Wanderhotels nehmen an der Wanderung kostenlos teil.

Rundherum & hoch hinauf

Für individuelle Schneeberg-Erkundungen gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Zu den „Klassikern“ zählen zwei Routen, die zudem Teilabschnitte am rund 300 Kilometer langen „Weg am Wiener Alpenbogen“ sind: Eine Tagestour mit grandiosen Ausblicken über die Almwiesen der Mamauwiese, und die aussichtsreiche, etwa dreistündige Gipfeltour auf dem Hochplateau des Schneebergs zum 2.076 Meter hohen Klosterwappen.

Gut gebettet & gut beraten

Wer in einem mit dem Gütesiegel „Wanderhotel“ zertifizierten Betrieb übernachtet, profitiert von Wandertipps seiner Gastgeber, Wander-Ausrüstung zum Ausleihen und geführten Wanderungen. Zertifizierte Wander-Gastgeber im Wanderdorf Puchberg sind der Schneeberghof und die Pension Bruckerhof im Ortszentrum, das Hotel Wanzenböck nahe dem Ortskern und der Forellenhof in Losenheim bei Puchberg.

MEHR FOTOS und der AUSFÜHRLICHE PRESSETEXT unter http://www.wieneralpen.at/hoechster-wandergenuss-in-den-wiener-alpen

