PVÖ-Konsumentenschützer Glatz: Pensionisten von Teuerung am härtesten getroffen

Schluss mit dem Österreich-Aufschlag in Supermärkten, her mit einem neuen Mietrecht, Aussetzen der automatischen Mietindexanpassung Schluss mit dem Österreich-Aufschlag in Supermärkten, her mit einem neuen Mietrecht, Aussetzen der automatischen Mietindexanpassung

Wien (OTS) - „Schaut man sich die Zahlen zur Teuerung im vergangenen Februar genau an, sieht man wieder einmal, dass es die Pensionisten am härtesten trifft“, sagt der Konsumentenschutz-Experte des Pensionistenverbandes Österreichs, Dr. Harald Glatz.„Während die durchschnittliche Teuerung 2,2 Prozent beträgt, sind die Kosten für die lebensnotwendigen Grundlagen – Lebensmittel und Wohnen – wieder einmal überdurchschnittlich stark gestiegen“, führt Glatz an.

Die Fakten: Wohnungsmieten wurden um 4,1 Prozent teurer, Nahrungsmittel um 2,4 Prozent, der tägliche Einkauf um 3,2 Prozent, der wöchentliche um 4,4 Prozent. „Da geht es nicht um Luxusgüter“, betont Glatz, „da geht es um das alltägliche Leben.“

Deshalb fordert der PVÖ-Konsumentenschützer: „Weg mit dem Österreich-Aufschlag in den Supermärkten. Niemand kann erklären, warum Lebensmittel und andere Waren des täglichen Gebrauchs bei uns teurer sein müssen als im vergleichbaren EU-Ausland!“

Um die Kostenexplosion bei den Mieten einzudämmen fordert der Pensionistenverband:

* Ein einheitliches Mietrecht - klar, einfach und transparent: wie im Koalitionsabkommen paktiert

* Klare gesetzliche Begrenzung der Mieten

* Keine Maklergebühren für Mieter - künftig soll in Österreich (wie auch in Deutschland) gelten: Wer den Makler beauftragt, muss ihn auch bezahlen

* Klare Regeln für die Betriebskosten (durch u.a. Streichung der Grundsteuer und der Versicherungskosten aus dem Betriebskostenkatalog).

„Zum Thema Mieten begrüße ich als Sofortmaßnahme den Vorschlag von Kanzleramtsminister Drozda, dass heuer die automatische Mietindexanpassung ausgesetzt wird. Das lindert die Not der sozial Schwächsten – darunter sehr viele Pensionistinnen und Pensionisten -spürbar“ schloss Glatz. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pensionistenverband Österreichs

Andreas Wohlmuth

Generalsekretär

0664 48 36 138