KfW IPEX-Bank: Personelle Veränderungen in der Geschäftsführung

Christian K. Murach tritt in den Ruhestand

Andreas Ufer wechselt die Position in der Geschäftsführung

Claudia Schneider neu in die Geschäftsführung bestellt

In der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank kommt es zu personellen Veränderungen: Der Geschäftsführer für den Bereich "Transportsektoren und Treasury" der KfW IPEX-Bank, Christian K. Murach, tritt mit Ablauf des 16. März 2017 in den Ruhestand. Seine Nachfolge übernimmt zum 17. März 2017 Andreas Ufer, der zuvor innerhalb der Geschäftsführung für den Bereich "Risikosteuerung" zuständig war. Zur neuen Geschäftsführerin für den Bereich "Risikosteuerung" wurde zum 17. März 2017 Claudia Schneider bestellt. Gleichzeitig übernimmt sie von Andreas Ufer die Funktion des CRO (Chief Risk Officer). Bisher war sie als Generalbevollmächtigte für die KfW IPEX-Bank tätig. Komplettiert wird die Geschäftsführung durch Klaus R. Michalak und Markus Scheer, die in ihren bisherigen Rollen als Vorsitzender der Geschäftsführung, CFO und zuständig für den Bereich "Finanzen, Produkte und Stab" bzw. als Mitglied der Geschäftsführung und zuständig für den Bereich "Industriesektoren" verbleiben.

"Im Namen des KfW-Vorstands wie auch des Aufsichtsrats der KfW IPEX-Bank danke ich Herrn Murach für seine jahrzehntelange engagierte Arbeit in verschiedenen Positionen innerhalb der KfW. Besonderer Dank gilt ihm dafür, die Ausgründung der KfW IPEX-Bank in führender Rolle maßgeblich begleitet zu haben. Durch sein Mitwirken hat sich die Bank als Spezialfinanzierer zur Unterstützung der deutschen und europäischen Wirtschaft bei Kunden und ihren Konsortialpartnern als verlässlicher Player etabliert," kommentiert Dr. Norbert Kloppenburg, Vorstandsmitglied der KfW und Aufsichtsratsvorsitzender der KfW IPEX-Bank GmbH und fügt hinzu: "Durch eine vorausschauende Nachfolgeregelung steht die KfW IPEX-Bank weiter unter einer markterfahrenen Geschäftsführung, die für Kontinuität sorgt".

Claudia Schneider gehört seit 1997 mit einer vierjährigen Unterbrechung der KfW an, hatte dort verschiedene Führungspositionen inne und ist seit dem Jahr 2015 Generalbevollmächtigte der KfW IPEX-Bank. Andreas Ufer ist seit 1988 in der Export- und Projektfinanzierung der KfW tätig, seit 2015 als Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank.

Christian K. Murach ist 1984 in die KfW eingetreten und hat nach langjähriger Tätigkeit auf verschiedenen Positionen in der KfW Bankengruppe in den zurückliegenden Jahren vor allem die strategische Ausrichtung der Export- und Projektfinanzierung maßgeblich mitgestaltet. An der Vorbereitung der Ausgliederung der KfW IPEX-Bank hat er seit 2004 als Mitglied der Geschäftsleitung mitgewirkt, ab der Ausgründung als rechtlich selbständige Tochtergesellschaft im Jahr 2008 als Mitglied der Geschäftsführung. In dieser Position hat er zur Etablierung der neugegründeten KfW IPEX-Bank in ihren Märkten entscheidende Beiträge geleistet, und die von ihm verantworteten Bereiche sehr erfolgreich geleitet.

