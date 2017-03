SPÖ Liesing Bezirkskonferenz 2017: Gemeinsam die Zukunft gestalten

Vorstand mit überwältigenden Mehrheiten neu gewählt

Wien (OTS/SPW) - Am 14. März 2017 fand im Haus der Begegnung in Wien Liesing (23.) die jährliche Bezirkskonferenz der SPÖ Liesing statt, bei der heuer auch der Vorstand neu gewählt wurde - mit überwältigenden Mehrheiten. So wurde als Vorsitzende Nationalratspräsidentin Doris Bures mit 98,2 % der Stimmen bestätigt. Als StellvertreterInnen erhielten Bezirksvorsteher Gerald Bischof 98,8 %, Gemeinderat Christian Deutsch und Gemeinderätin Waltraud Karner-Kremser 97,6 %. Diese Ergebnisse zeigen eindrucksvoll die Geschlossenheit in der Liesinger SPÖ.

Der Abend stand unter dem Motto: Gemeinsam die Zukunft gestalten. Der bis auf den letzten Platz voll besetzte Saal zeigte, wie wichtig den SPÖ-Mitgliedern die Mitsprache bei tages- und grundsatzpolitischen Themen ist. Nationalratspräsidentin Doris Bures stellte bei ihrem Referat über das vergangene, turbulente Jahr vor fest: „Die Sozialdemokratie war und bleibt die Bewegung der Menschen schlechthin. Im Gegensatz zu populistischen Parteien sehen wir hin und bieten Lösungen, anstatt Teile der Bevölkerung gegeneinander aufzuwiegeln. Dass wir uns mit der Zukunft und neuen Konzepten und Ideen auseinandersetzen wollen und müssen, liegt auf der Hand. Auf moderne Herausforderungen zu reagieren ist wesentlicher Teil unserer Arbeit. Das sind wir allen WienerInnen schuldig, denn unsere Stadt soll auch künftig weltoffen und lebenswert bleiben.“

Einen Höhepunkt stellten die Ehrungen am Ende der Konferenz dar. Etliche MitarbeiterInnen der SPÖ Liesing erhielten für ihr jahrzehntelanges Engagement die Viktor-Adler-Plakette. Bezirksvorsteher Gerald Bischof und Alt-Bezirksvorsteher Manfred Wurm bekamen für ihre klare antifaschistische Haltung und stetige Unterstützung von Gedenkprojekten im Bezirk die Otto-Bauer-Plakette der sozialdemokratischen FreiheitskämpferInnen verliehen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Liesing

Bezirksgeschäftsführerin Andrea Krischke-Bischof

01/865 35 68

andrea.krischke-bischof @ spw.at