Barbara Rauchwarter ist Chief Marketing Officer der APA

APA forciert Marketing-Aktivitäten

Wien (OTS) - Die APA – Austria Presse Agentur legt den Fokus verstärkt auf Marketing und betraut die bisherige Unternehmenssprecherin und Leiterin Marketing und Kommunikation Barbara Rauchwarter mit der neuen Funktion des Chief Marketing Officer. Rauchwarter verantwortet damit ab sofort den Neuaufbau des gesamten Marketings der APA-Gruppe mit den Schwerpunkten strategisches und digitales Marketing und rückt zudem in die erweiterte Geschäftsleitung auf.

Die Neuausrichtung des Marketings ist Teil einer übergreifenden Initiative der APA, um den laufenden Marktveränderungen und dem digitalen Wandel optimal gegenüberzutreten. „Wir freuen uns, dass wir mit Barbara Rauchwarter einen erfahrenen Profi aus dem eigenen Haus für diese zukunftweisende Position gewinnen konnten. Mit ihrem fundierten Know-how, das sie jahrelang in zahlreichen erfolgreichen Projekten unter Beweis gestellt hat, ist sie die bestmögliche Besetzung für diese Aufgabe“, betonen Clemens Pig, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Karin Thiller, Geschäftsführerin der APA – Austria Presse Agentur. Zu Rauchwarters Themenfeldern gehören unter anderem digitales und strategisches Marketing, Datentracking & -reportings, Design sowie digitale Oberflächen. Zusätzlich wird sie weiterhin federführend die von ihr mitgegründete erfolgreiche Networking-Community „Digital Business Trends“ leiten.

Barbara Rauchwarter begleitet die APA seit 20 Jahren. Sie war maßgeblich an der Gründung der redaktionellen Unit APA-MultiMedia beteiligt, zeichnete anschließend für den Aufbau der Abteilung Marketing und Kommunikation verantwortlich und entwickelte diese zu einer kompetenten Inhouse-Agentur für PR, Marketing, Werbung, Design und Events. Seit 2009 war sie zudem Unternehmenssprecherin der APA, fungierte als Vorsitzende des APA-Markenboards und als Social-Media-Beauftragte. In ihren Kommunikationsagenden sowie als Unternehmenssprecherin folgt ihr die bisherige stellvertretende Abteilungsleiterin Petra Haller nach.

Vor ihren Tätigkeiten in der APA sammelte Rauchwarter Berufserfahrung bei diversen Wochenmagazinen und dem ORF. Sie ist Mitglied im Vorstand der Österreichischen Marketinggesellschaft und Gastvortragende an der FH Campus02 in Graz.

