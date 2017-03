Hei Suomi! Österreich pokert mit Finnland

win2day und Veikkaus mit erstem grenzübergreifendem Poker-Netzwerk

Wien (OTS) - win2day und der finnische Glücksspiel-Anbieter Veikkaus starteten am Dienstag, den 14. März 2017, ihr gemeinsames Poker-Netzwerk. Die österreichisch-finnische Poker-Partnerschaft gilt dabei als Pionierprojekt, da es das erste derartige Netzwerk von staatlich konzessionierten und kontrollierten Anbietern ist (nicht-konzessionierte Unternehmer sind – zumeist mit Lizenzen aus einem anderen EU-Staat –in dieser Branche schon seit längerem grenzüberschreitend tätig).

Mehr Mitspieler, höhere Preisgelder, neue Variante „SÖKÖ“

Österreicher und Finnen sitzen sich also – zumindest virtuell – seit Dienstag am Pokertisch gegenüber. Damit steigt die Anzahl der potenziellen Pokerspielerinnen und -spieler, denn zu den gut 800.000 registrierten win2day Usern kommen noch einmal rund 2,5 Millionen, die beim finnischen Anbieter Veikkaus registriert sind. Der größere Spielerkreis bedeutet nicht nur mehr Spannung und mehr Unterhaltung, sondern ermöglicht auch eine Erhöhung der garantierten Turnier-Preisgelder. So gibt es am Sonntag, den 9. April 2017 um 19 Uhr als erstes derartiges Highlight das bislang größte Pokerturnier auf win2day mit einem garantierten Preisgeld von 100.000 Euro.

Mit dem Start des Poker-Netzwerkes hielt auch eine neue und derzeit sehr trendige Pokervariante Einzug in den win2day Poker Room: „SÖKÖ“, ein Pokerspiel aus Finnland, ist eine Five-Card-Stud-Variante, bei der eine der fünf Karten verdeckt gespielt wird.

Über den win2day Poker Room

Die von Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien betriebene Online-Spieleseite win2day bietet ihren Usern seit 2008 einen eigenen Poker Room, der seit dem Relaunch 2016 neben neuen Spiel- und Turnierformaten auch mit einer mobilen Version punktet. Sie ist mit rund 150.000 registrierten Poker Room Usern klarer Marktführer in Österreich.

Beim neuen Netzwerk setzen die beiden Anbieter auf die Pokersoftware der Firma Playtech, die bereits seit Mai 2016 bei win2day im Einsatz ist.

Ein Foto zum Download finden Sie unter:

http://bit.ly/win2day-Poker-Netzwerk-Finnland

