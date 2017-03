ANECON auf Platz 2 von Great Place to Work® 2017

Wien (OTS) - Am 15.März 2017 wurde ANECON erneut mit dem Award „Great Place to Work“® als einer der besten Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet. Das Unternehmen mit rund 140 Mitarbeitern in Österreich und Deutschland, belegt den 2. Rang in der Kategorie Medium.

Kompetent, sympathisch und auf Augenhöhe: Das zeichnet ANECON nicht nur im Umgang mit Kunden aus, sondern definiert auch sein Verständnis als Arbeitgeber. „Wir gehen mit Leidenschaft, Lösungsorientierung und hohem Know-how an unsere Projekte entlang des Softwarelebenszyklus heran“, so Hannes Färberböck, Eigentümer und Mitglied der Geschäftsleitung. Er sieht die Basis für den langjährigen Erfolg in der hohen Kompetenz der Mitarbeiter, der wertschätzenden Arbeitsatmosphäre und dem großen Augenmerk, das auf die Weiterbildung und Förderungen von Mitarbeiterqualifikationen gelegt wird. „Das ist unser Rezept für Höchstleistungen in innovativen und spannenden Projekten“, verrät Hannes Färberböck.

ANECON ist nicht nur ein Great-Place-to-Work ®, sondern ebenso ein Great-Place-to-Learn. So etwa reagiert ANECON mit dem im vergangenen Jahr gestarteten internen, modular aufgebauten und über mehrere Semester laufenden Lehrgang für professionelle Test Automation, kurz TA-Curriculum, auf den Fachkräftemangel in der IT. Der Lehrgang ermöglicht Mitarbeitern – unabhängig ob Berufseinsteiger oder Professional - eine praxisnahe und umfassende Weiterbildung im Unternehmen entlang eines definierten Karrierepfads.

Ganz klar stehen die sozialen Aspekte in der täglichen, fordernden Projektarbeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. „Vor allem die hohe Kollegialität unter allen Mitarbeitern, der ausgezeichnete Zusammenhalt in den Teams , die gegenseitige Unterstützung sowie eine offene, faire und respektvolle Kommunikation sind ausschlaggebend für unsere hervorragende Bewertung“, so Jasmin Likar, Leiterin Human Resources und betont weiter: „Das Ziel unserer Benefits, der flexiblen Arbeitszeiten sowie der vielfältigen Aktivitäten abseits des Berufsalltags ist, unseren Mitarbeitern ein angenehmes Arbeitsumfeld zu bieten. Für uns ist ganz klar: Der Mensch steht im Mittelpunkt.“

Der Dank, so Hannes Färberböck, richtet sich an das gesamte Team: „Es ist ein hervorragendes Zeugnis, das ihr uns mit dieser Auszeichnung ausgestellt habt! Transparenz, respektvoller Umgang und Teamorientierung bilden die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und sind der Schlüssel für unseren Erfolg – heute und in Zukunft.“

Rückfragen & Kontakt:

ANECON Software Design und Beratung G.m.b.H.

Eva Winterer

Leiterin Marketing & PR

+43 664 80 490 220

eva.winterer @ anecon.com

www.anecon.com