HUMANIC setzt mit zwei Neueröffnungen wieder Akzente – erster Premium Store in Linz!

ERÖFFNUNG IN LINZ am 16. März 2017 um 16:00 Uhr

Graz (OTS) - Nach erfolgreichem Abschluss der Reorganisation hat die Leder & Schuh AG wieder den Vorwärtsgang eingelegt und eröffnet gleich zwei große HUMANIC STORES in neuestem Design in den beiden Landeshauptstädten Klagenfurt und Linz. Das Ladenbaukonzept wurde von der renommierten österreichischen Architektin Heidemarie Kriz entwickelt, welche es verstand, die Trends aus den Modemetropolen mit dem Spirit von HUMANIC zu verbinden.

Am 9. März ging in den City Arkaden Klagenfurt auf zwei Stockwerken ein neues 930 m2 großes HUMANIC Geschäft an den Start. Diese Woche folgt der Store in Linzer Toplage am Taubenmarkt in der Landstraße. Damit hat auch LINZ den ersten PREMIUM STORE von HUMANIC, vergleichbar zu dem am Stephansplatz in Wien. Auf zwei Verkaufsebenen und insgesamt 730 m2 breitet sich in der ehemaligen Stiefelkönig-Filiale ein Schuhparadies aus. Die Architektin Heidemarie Kriz hat es verstanden, in diesem besonderen Gebäude abwechslungsreiche Räume zu gestalten, in denen Funktion und Design atomsphärisch ineinander fließen. Dabei wird die Moderne auch digital durch integrierte Bildschirme unterstrichen, welche die Trends aus der Modewelt für die Kunden erlebbar machen, wofür HUMANIC mit Fashion Bloggern (z.B. Cosmopolitas) zusammenarbeitet.



Nebst vielen beachtenswerten Feinheiten, wie speziell angefertigte Fliesen und groß gemusterte Wandtapeten erfährt auch das Möbel „MUSEUM“, das Kriz eigens für den HUMANIC Premium Store in Linz entworfen hat, seine Premiere. Man könnte es als ein „Mini-Museum“ bezeichnen, in dem Raritäten aus dem HUMANIC Schuh-Archiv ausgestellt werden, die zusammen mit Fotos aus der eindrucksvollen HUMANIC Geschichte die Heritage dieser bedeutenden österreichischen Marke dokumentieren.

HUMANIC VORSTAND Werner Weber: „Mit diesem Geschäft wollen wir in der für HUMANIC bedeutenden Stadt Linz und in diesem wunderbaren Gebäude in der Landstraße, die sich in den letzten Jahren zur angesagten Shopping-Trendmeile entwickelt hat, ein besonderes Zeichen setzen, eine Symbiose aus hochwertigem Angebot und stilvollem Ladenbau, wofür HUMANIC über die Grenzen hinaus bekannt ist. Neben dem Stephansplatz in Wien und der Herrengasse in Graz ist dies ein weiterer Premium Store von HUMANIC.“

HUMANIC, Landstraße 9-11, 4020 Linz, Montag – Freitag 9.30-18.30, Samstag 9-17 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

THE FASHION SQUAD | Sabine Kolby | 1010 Wien | Rudolfsplatz 6

fon: +431 535 64 04-51 | mobile: +43 676 35 35 240

mail: tfs @ fashionsquad.at | web: www.fashionsquad.at



Leder & Schuh AG | Daniela Krispl | 8020 Graz | Lastenstraße 11

fon: +43 316 7844-2546 |

mail: Daniela.Krispl @ lsag.com | web: www.humanic.net