Siegfried Ludwig-Fonds vergab weitere 107 Stipendien

Insgesamt 4,27 Millionen Euro in den letzten 31 Jahren

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Kuratoriumssitzung des Siegfried Ludwig-Fonds für universitäre Einrichtungen in Niederösterreich am gestrigen Mittwoch wurden insgesamt 107 Stipendien an junge Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher vergeben. Davon gehen 16 Stipendien an Studenten, die Auslandssemester absolvieren. Die Gesamtsumme beträgt 43.200 Euro.

In den letzten 31 Jahren wurden insgesamt ca. 4,27 Millionen Euro an Unterstützungen zuerkannt. Die feierliche Überreichung der Stipendien an die Studenten wird im Frühjahr 2017 im NÖ Landhaus in St. Pölten stattfinden.

