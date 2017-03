AK Niederösterreich und Landeskriminalamt warnen vor Betrug via Telefon

Opfer sollen mit Prepaid-Karten angebliche Schulden begleichen

St. Pölten (OTS) - Zahlreiche NiederösterreicherInnen erhalten derzeit Anrufe von angeblichen Rechtsanwalts- oder Notariatskanzleien aus Deutschland. Dabei werden sie aufgefordert, mit Prepaid-Karten offene Zahlungen für einen vor Jahren unterzeichneten Vertrag zu begleichen. Die Arbeiterkammer Niederösterreich und das Landeskriminalamt warnen eindringlich davor, auf den Deal einzusteigen und raten stattdessen, Anzeige zu erstatten. „Hier sind Betrüger am Werk, die vor allem ältere Menschen über den Tisch ziehen wollen“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Kontaktiert werden vor allem PensionistInnen in Niederösterreich, sowohl am Festnetz-Telefon als auch am Handy. Die Betrüger gaukeln den Betroffenen vor, die offenen Forderungen in Höhe mehrerer tausend Euro begleichen zu können, wenn sie in der nächsten Trafik Prepaid-Karten wie zum Beispiel cash4web-Karten oder paysafe-Karten kaufen. Wenn der Kaufpreis zehn Prozent des angeblich ausstehenden Betrags ausmacht, sei die Schuld getilgt. Wenig später melden sich die Anrufer erneut, um sich die Seriennummer der gekauften Karten durchgeben zu lassen. Die Täter können diese dann selbst im Internet einlösen.

Um den Betrügern nicht auf den Leim zu gehen, appelliert auch Landepolizeidirektor Dr. Franz Prucher an die Betroffenen: „Gehen Sie nicht auf die Anrufe ein. Kontaktieren Sie unverzüglich die nächste Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 059 133 und erstatten Sie Anzeige!“

