Aviso Sima/Strebl: Eröffnung Wien Energie-Erlebniswelt

Modernes Kompetenzzentrum für Energiefragen entsteht

Wien (OTS) - Energie spüren, begreifen, erleben – in einer Woche ist es soweit: Die neue Wien Energie-Erlebniswelt öffnet ihre Türen. Sie bildet mit dem Kundendienstzentrum, der Energieberatung, dem Shop und Führungen durch die Müllverbrennungsanlage Spittelau die neue Wien Energie-Welt. Ein modernes Kompetenzzentrum für Energiefragen an einem zentralen Standort entsteht. Wien Energie geht einen neuen Weg und eröffnet am 22. März 2017 sein neues Flaggschiff. Staunen, erforschen und erleben Sie exklusiv die neue, einzigartige Atmosphäre der neuen Wien Energie-Erlebniswelt.

Es begrüßen Sie: Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke Ulli Sima, Wiener Stadtwerke-Vorstandsdirektor Peter Weinelt und Wien Energie-Geschäftsführer Michael Strebl.

Pressetermin zur Eröffnung der Wien Energie-Erlebniswelt



Medienvertreter, TV-Teams und Fotografen sind herzlich eingeladen.

Um Anmeldung bis zum 20. März 2017 unter jasmin.kargl @ wienenergie.at

wird gebeten. Einfache Anreise mit Bus, Straßenbahn oder den

U-Bahnlinien U4 und U6, Station Spittelau.



Datum: 22.3.2017, um 10:00 Uhr



Ort:

Wien Energie-Erlebniswelt

Spittelauer Lände 45, 1090 Wien



